Бэйл уехал в МЛС и будет играть с Кьеллини. В США высадился новый десант звезд

ФК «Лос-Анджелес» собирает мощный состав.

Куда уехал Бэйл? Неужели это не «Гэлакси»?

В конце июня футбольный клуб «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с бывшей звездой «Реала» — Гаретом Бэйлом.

Пятикратный победитель Лиги чемпионов подписал с калифорнийской командой контракт на год. И да, это не «Лос-Анджелес Гэлакси», где играли Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович и Стивен Джеррард, а сейчас бегают Дуглас Коста и Хавьер «Чичарито» Эрнандес. ФК «Лос-Анджелес» существует только с 2018 года.

С этим переходом, кстати, связана одна забавная история. На нем заработал Бекхэм и его «Интер Майами». Дело в том, что в МЛС есть правило, согласно которому каждый клуб перед сезоном составляет список из семи игроков, которых он хотел бы подписать. И «Интер Майами» включил в свой шорт-лист Бэйла — слухи о том, что валлиец может оказаться во Флориде, действительно ходили. А чтобы клуб Бекхэма вычеркнул его из списка, «Лос-Анджелес» должен заплатить 75 тысяч долларов.

«Я очень взволнован переходом в ФК «Лос-Анджелес. Это правильное место для меня и моей семьи в правильный момент карьеры. Я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе с командой. Готов выиграть множество трофеев в Лос-Анджелесе», — сказал 32-летний форвард СММ-службе клуба.

Поле для гольфа вместо футбольного

Гарет Бэйл на гольфе. Фото Global Look Press

Карьера Бэйла в «Реале» получилась довольно противоречивой. В 2013 году валлиец перешел из «Тоттенхэма» за рекордные на тот момент 101 миллион евро. Президент мадридцев Флорентино Перес видел в новичке претендента на «Золотой мяч» и серьезного конкурента для Криштиану Роналду. Пожалуй, именно то обстоятельство, что Бэйл был любимцем Переса, и позволило ему продержаться в «Реале» так долго.

Хотя поначалу все было лучше не придумаешь. Тот самый забег в финале Кубка Испании, четыре победы в Лиге чемпионов за пять лет... Бэйл забивал в двух финалах еврокубка, а в 2018 году и вовсе стал лучшим игроком матча с «Ливерпулем» (3:1), положив сумасшедший победный гол ударом через себя. Трио ВВС (Бэйл — Бензема — Криштиану) — одна из лучших и самых продуктивных атакующих связок если не за всю историю футбола, то в 21-м веке уж точно.

Но все это дела минувших дней. В 2018-м Бэйл получил новый контракт с зарплатой в более чем 30 миллионов евро в год и успокоился. И без того хрустальный футболист стал получать еще больше травм, растерял игровую форму и увлекся гольфом. Причем нельзя сказать, что вингер в одночасье разучился играть. В матчах за сборную Уэльса Бэйл периодически показывал магию. Естественно, уже не на том уровне, как это было несколько лет назад, но для успешного выступления «драконов» на Евро-2020 и прохода на ЧМ-2022 хватило. Возможно, если бы валлийцы сейчас уступили в стыках, один из лучших футболистов в истории страны завершил бы карьеру.

Так что за клуб этот «Лос-Анджелес»?

Джорджо Кьеллини (слева). Фото AFP

МЛС — быстрорастущая лига. В 2014 году было объявлено о расформировании клуба «Чивас США» и создании новой франшизы в Лос-Анджелесе. Среди инвесторов команды множество знаменитостей и бизнесменов. Среди них президент Mandalay Entertainment Group и председатель совета директоров клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Питер Губер, исполнительный директор ESPN Том Пенн и управляющий партнер IDG Ventures Vietnam Хенри Нгуен. Что касается известных имен, то в клуб вложились легенда НБА Мэджик Джонсон и популярный актер Уилл Феррелл.

Однако в МЛС команда дебютировала только в 2018 году. Первым звездным новичком «Лос-Анджелеса» стал мексиканский форвард Карлос Вела. Вы можете помнить этого парня по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Реал Сосьедад». В США Вела не просто отбывает номер. Он — лучший бомбардир в истории молодого клуба: 73 гола в 118 матчах.

О других игроках вы вряд ли слышали, так как их «Лос-Анджелес» в основном берет на внутреннем рынке. Или же дешево приобретает южноамериканцев, как было с уругвайцем Диего Росси, за которого заплатили 3 миллиона евро.

За четыре года существования калифорнийцы уже успели неплохо себя проявить. Например, в 2019 году, всего на второй сезон, «Лос-Анджелес» стал лучшей командой регулярного сезона МЛС и вышел в полуфинал плей-офф. А на следующий год клуб из «Города ангелов» стал третьим в истории финалистом Лиги чемпионов КОНКАКАФ из США.

В 2021 году «Лос-Анджелес» не вышел в плей-офф, а в нынешнем сезоне команда снова в порядке и лидирует в Западной конференции МЛС с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

И в такой момент подъехало качественное усиление. Ведь помимо Бэйла «Лос-Анджелес» подписал 37-летнего Джорджо Кьеллини, который после ухода из «Ювентуса» решил не завязывать с игровой карьерой, а попробовать себя в США. Должно быть полезно и для менеджерской деятельности, на которую в будущем нацеливается экс-капитан сборной Италии.

Кьеллини во всю уже поддерживает новый клуб.

Это лето вообще урожайное для МЛС в плане переходов топ-игроков. Помимо Кьеллини и Бэйла за океан отправились чемпион Европы-2020 Лоренцо Инсинье («Торонто») и Джердан Шачири («Чикаго Файр»). Следить за новостями из лиги становится все интереснее.