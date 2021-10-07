Пострадал даже Мбаппе.

Килиан Мбаппе в недавнем интервью L'Equipe признался, что подвергся расистским оскорблениям. Это случилось после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Мне не понравилось, что люди называли меня обезьяной за нереализованный пенальти, — заявил он. — При этом я не отрицаю своей ошибки. Но я мог бы получить больше поддержки».

Это не первый громкий инцидент, случившийся в Европе, где тема расизма в последнее время вспыхивает гораздо чаще, чем в России.

«Черный парень на скамейке» в матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Башакшехиром»

В декабре 2020 года в расистскую историю влип Пьер Вебо. Экс-нападающий сборной Камеруна на тот момент работал в тренерском штабе турецкого «Башакшехира». В матче против «ПСЖ», находясь у кромки поля, он слишком бурно отреагировал на одно из спорных решений судьи.

Матч «ПСЖ» и «Башакшехира» обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Резервный судья, Себастьян Колцеску, посоветовал ему обратить внимание на то, как ведет себя Вебо. «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Так нельзя себя вести», — сказал Колцеску.

Вебо удалили, но слова судьи услышали на скамейке «Башакшехира». На защиту Пьера встали футболисты обеих команд. Больше всех возмущался Демба Ба: «Вы никогда не говорите «этот белый парень». Зачем вы, указывая на чернокожего, говорите «этот черный парень»?»

Игроки «Башакшехира» и «ПСЖ» ушли с поля в знак протеста. Матч решили доиграть, но через день и с другой бригадой арбитров. В итоге парижане выиграли со счетом 5:1, а Колцеску, до этого работавший в еврокубках даже как главный судья, был отстранен до конца сезона за неподобающее поведение. При этом в УЕФА признали, что статья Дисциплинарного регламента, касающаяся расизма и дискриминационного поведения, нарушена не была.

«Расовое насилие» и драка в матче Лиги Европы «Рейнджерс» — «Славия»

Спустя пару месяцев, в марте 2021-го, похожая история произошла в Лиге Европы. В матче «Рейнджерс» — «Славия» была настоящая жесть: жуткая травма вратаря гостей, две красные карточки и потасовка в конце игры.

На кадрах хорошо видно, как защитник «Славии» Ондржей Кудела подходит к хавбеку «Рейнджерс» Глену Камара и что-то говорит ему, прикрыв рот рукой.

«Игроки сказали мне, что Камара подвергся расизму, — заявил после матча главный тренер хозяев Стивен Джеррард. — Другие игроки тоже это слышали. Это ненормально».

Кудела все обвинения в расизме отрицал. «Я сказал ему: «Ты ублюдок». Это было сказано на эмоциях, после двух красных карточек и жестких фолов соперника», — сказал Ондржей. А после матча Куделу избили в подтрибунном помещении. Все тот же Камара нанес чеху несколько ударов, причем в присутствии Стивена Джеррарда. УЕФА признал Куделу виновным по делу о расистском оскорблении и отстранил его на десять матчей. Камара, в свою очередь, получил за драку куда меньше — всего три матча дисквалификации.

Кстати, не так давно Камара и его «Рейнджерс» снова приехали в Чехию. На этот раз в соперники по группе Лиги Европы досталась пражская «Спарта». Местная публика припомнила Глену инцидент, случившийся в начале года. Весь матч его освистывали, причем делали это школьники, находившиеся на трибунах. В итоге Камара не выдержал и на 74-й минуте получил вторую желтую.

Три смазанных пенальти в финале Евро и хейт в соцсетях

В плане расистских скандалов Евро-2020 запомнился не только историей с Мбаппе. Сразу трех игроков сборной Англии — Букайо Сака, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо — уничтожили в соцсетях после поражения от Италии. Они, как и Мбаппе, смазали свои удары в серии пенальти.

Twitter, Instagram и Facebook удаляли тысячи расистских комментариев. Но хейта было так много, что его просто не успевали «чистить».

«Последние пару дней я держался подальше от соцсетей. Но реальность такова, что такие мощные платформы не делают достаточно для того, чтобы остановить эти сообщения», — жаловался Букайо Сака.

За игроков тут же вступились мировые селебрити: мэр Лондона Садик Хан, пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в соцсетях. Тем, кто ответствен за эти ужасные оскорбления, должно быть стыдно за себя», — заявил Джонсон.