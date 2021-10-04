У «Реала» очередной провал, а Месси впервые проиграл во Франции

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Варди приблизился к легенде

«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 2:2 (Олисе, 61. Шлупп, 72 — Ихеаначо, 31. Варди, 37)

Ближайший соперник «Спартака» в Лиге Европы провел неудачную неделю. Сначала проиграл «Легии» (0:1), а теперь упустил победу Лондоне. Но как здорово все начиналось! Ихеаначо, которого польские пограничники не пустили в страну из-за проблем с документами, отметил голом свой 25-й день рождения. Потом пробил час лучшего снайпера сезона Варди. После своего тридцатилетия он забил в АПЛ ровно 90 мячей, и ему осталось всего три удара, чтобы сравняться с рекордсменом — Ианом Райтом. Только для победы подвигов форвардов оказалось недостаточно. «Пэлас» вдохновили сделанные Патриком Виейра замены, тогда как Брендан Рождерс стал первым за 17 лет тренером, под началом которого «Лестер» не смог выиграть, имея после перерыва перевес в два мяча.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» — 2:1 (Хейбьерг, 27. Таргетт, 71, в свои ворота — Уоткинс, 67)

Для «шпор» еврокубки стали глотком свежего воздуха, и после разгрома скромной «Муры» лондонцы сумели прервать серию из трех поражений в национальном чемпионате. В данной игре стоит отметить не только гол Хейбьерга, но и 40-й результативный пас в премьер-лиге ассистировавшего ему Сон Хын Мина, а так же то, что от триумфа до провала — всего один шаг. В этом имел возможность убедиться защитник «Виллы» Таргетт, который сначала помог Уоткинсу сравнять счет, а четыре минуты спустя поразил собственные ворота. «Тоттенхэму» не хватает только голов Кейна, который пока не набрал в этом сезоне АПЛ ни одного результативного балла.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2 (Мане, 59. Салах, 76 — Фоден, 69. Де Брейне, 82). Обзор — здесь.

Испания: «Реал» не спасает даже Бензема

«Эспаньол» — «Реал» — 2:1 (Рауль де Томас, 17. Алейш Видаль, 60 — Бензема, 71)

Сливочные шли на клубный рекорд, однако их беспроигрышная серия в ла лиге оборвалась на 18 матчах, и по сути фиаско в столице Каталонии стало логичным продолжением черной недели. Унизительным поражением от «Шерифа» дело не ограничилось.

Вторая осечка пришлась на противостояние с соперником, который после возвращения из сегунды одержал в восьми турах только одну победу над находящимся в зоне вылета «Алавесом». Однако «Эспаньол» не производил впечатление команды из подвала таблицы, а гол Алейша Видаля превратился в настоящее унижение лидера. Бывший защитник «Барселоны» подхватил мяч в центре поля, перед штрафной пробросил его между ногами Начо и спокойно разобрался с Куртуа. «Реал» пытался вытянуть из трясины Бензема, однако его хватило только на один гол. Когда же классным ударом цель поразил Азар, взятие ворот отменили из-за офсайда у выполнявшего скидку французского снайпера.

Италия: Спаллети снова выиграл, Златана поздравили победой

«Болонья» — «Лацио» — 3:0 (Барроу, 14. Теате, 17. Хики, 68).

«Фиорентина» — «Наполи» — 1:2 (Лукас Мартинес, 28 — Лосано, 38. Ррахмани, 50)

Соперники российских клубов в Лиге Европы добились в этом туре прямо противоположных результатов. «Лацио» порадовал болельщиков победами в римском дерби и над «Локомотивом», однако проблемы команды Маурицио Сарри в серии А не исчезли. В воскресенье «орлы» стали жертвой «Болоньи» и не нашли противоядия против фирменного оружия соперника. Синиша Михайлович настолько качественно поработал над розыгрышами угловых, что они принесли «Болонье» уже пять мячей. Чтобы в полной мере оценить значимость данных цифр, нужно упомянуть, что во всех играх остальных 19 команд результативными оказались шесть корнеров. Римляне же еще и лишились на следующий тур удаленного Ачерби.

Зато «Наполи» быстро пришел в себя после фиаско в игре со «Спартаком» и добился волевой победы во Флоренции. Лучано Спаллетти совершенно заслуженно получил приз тренера месяца и не собирается сбавлять темп. Нынешний выигрыш — седьмой подряд со старта чемпионата. Хотя это и не рекорд: в сезоне-2017/18 неаполитанцы прошли без осечек восемь игр. Что касается Александра Кокорина, то он вышел на замену на 77-й минуте, однако до сих пор у российского форварда нет ни одного удара по воротам.

«Рома» — «Эмполи» — 2:0 (Пеллегрини, 42. Мхитарян, 48)

Неделя после проигранного дерби получилась для «волков» идеальной. Все началось с дежурной победы в Лиге конференций. Продолжилось подписанием нового контракта с проводящим блестящий сезон Пеллегрини, а закончилось выигрышем у «Эмполи». Пеллегрини, кстати, снова забил, а у Мхитаряна — гол и результативная передача.

Трудно поверить, что летом многие прогнозировали: конфликтовавший с Жозе Моуринью в «МЮ» армянский полузащитник не останется в Риме. Ничего подобного не произошло, и при его активном участии Особенный установил рекорд серии А. С момента перехода на трехочковую систему никто не избегал поражений на протяжении 42 домашних матчей.

«Аталанта» — «Милан» — 2:3 (Сапата, 86, с пенальти. Пашалич, 90+4 — Калабрия, 1. Тонали, 42. Рафаэл Леау, 78)

Утром в день матча миланцы поздравили с 40-летием Златана Ибрагимовича, вручив юбиляру потрясающе красивый торт с портретом шведа. Но главный подарок ждал продолжающего восстанавливаться Ибру вечером.

А Калабрия, кажется, больше всех спешил поздравить юбиляра, открыв счет на 28-й секунде матча в Бергамо. Этот мяч задал тон игре, ход которой уверенно контролировали «россонери». Отлично выглядел Тонали, потрясающее хладнокровие продемонстрировал в третьей голевой атаке сильно прибавивший Рафаэл Леау, а итоговый счет не должен обманывать. Алексей Миранчук так и остался на скамейке запасных. Набравший же 19 очков «Милан» показывает лучший старт с 2003 года.

Германия: Леверкузен догнал «Баварию»

«Бавария» — «Айнтрахт» — 1:2 (Горецка, 29 — Хинтереггер, 32. Костич, 83). «Арминия» — «Байер» — 0:4 (Диаби, 18. Шик, 24, 87. Демирбай, 90+2 с пенальти)

Когда мюнхенцы в Лиге чемпионов учинили разгром киевскому «Динамо», выяснилось, что Юлиан Нагельсманн начал карьеру в лучшей команде Германии даже круче Ханси Флика. Он в принципе единственный, кто выиграл девять из десяти первых матчей на посту главного тренера «Баварии». И когда Левандовски вывел на удар Горецку, очередной успех казался решенным делом.

? Martin Hinteregger and Filip Kostic got the goals to give @Eintracht_Eng a first-EVER win at the Allianz Arena, and end the home side's 30-match unbeaten home run in the #Bundesliga! ? pic.twitter.com/AQ6BXzkTwy — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 3, 2021

Ну разве мог кто-то предположить, что занимающий место в нижней части таблицы «Айнтрахт» одержит свою первую победу в новом сезоне бундеслиги на «Альянц Арене»?! Тем не менее, «орлы» преподнесли, пожалуй, главную сенсацию европейского уик-энда, вырвав победу в концовке и остановив длившуюся 30 матчей домашнюю беспроигрышную серию чемпиона. Не без удачи, если вспомнить несколько сэйвов Траппа, но вполне заслуженно.

Для франкфуртцев это первая победа в Мюнхене за 21 год. «Бавария» же, несмотря на поражение, осталась лидером. Однако она лишь по дополнительным показателям опережает сравнявшийся с ней «Байер», который с учетом Лиги Европы выиграл два матча этой недели с суммарным счетом 7:0.

The usual suspects were at it again as @Bayer04_EN continued their brilliant #Bundesliga run in #DSCB04! ??? pic.twitter.com/TIpD0RdmtC — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 3, 2021

Франция: Женезьо — специалист по «ПСЖ»

«Ренн» — «ПСЖ» — 2:0 (Ляборд, 45. Тэ, 46)

Маурисио Почеттино продолжает искать оптимальную схему, которая позволит парижанам не только уместить на поле всех своих звезд и дать им возможность реализовать себя, но и сделает игру сбалансированной. В Ренне «ПСЖ» сократил число центральных полузащитников, перейдя с 4-3-3 на 4-2-3-1 с Месси на позиции «десятки» и, естественно, доминировал.

Парижане вжали смело начавших хозяев в штрафную и плели комбинационные кружева. Получалось эффектно, но неэффективно. Мбаппе и Неймар мазали из хороших позиций, а когда Месси попробовал повторить голевую атаку из матча с «Манчестер Сити», аргентинца жестко встретил защитник. Наказать его не удалось, так как Лео со штрафного попал в перекладину, зато «Ренн» выдал потрясающий отрезок.

На последней минуте первого тайма Ляборд замкнул подачу Сулеманы, а на первой минуте второго — уже сам вывел на удар Тэ. В этих двух атаках удивила только скорострельность, тогда как своей игрой красно-черные успех заслужили. Брюно Женезьо явно знает какой-то секрет, потому что ни один тренер во Франции не обыгрывал «ПСЖ» после прихода в столичный клуб катарских миллиардов так часто.

Когда же ВАР отменил гол Мбаппе, а Месси не забил со штрафного, Почеттино пошел на отчаянный шаг, поменяв Неймара на Икарди. Не помогло, а «ПСЖ» мог проиграть крупно, если бы не отмена 11-метрового в его ворота. Первое с марта поражение Парижа в лиге 1 получилось болезненным. Да еще и без попаданий в створ ворот.

Статистика дня

5 раз матчи «Сампдории» и «Удинезе» заканчивались со счетом 3:3. Чаще, чем в любой другой паре команд за всю историю серии А.

6-й гол в текущем чемпионате Голландии забил за «Фейеноорд» арендованный у «Спартака» Гус Тил. С учетом всех турниров это его 13-й мяч, Тил признан лучшим футболистом Эредивизи по итогам сентября.

15 очков в гостевых матчах против «Аякса» набрал за последние 10 лет «Утрехт». Логично, что именно эта самая неудобная для амстердамцев команда нанесла им первое с 5 декабря прошлого года поражение на «Йохан Кройф Арене».

17 сезонов подряд забивает в серии А нападающий «Сампдории» Квальярелла. До него такие серии в карьере были только у шести футболистов — Жозе Альтафини, Джанни Риверы, Роберто Баджо, Роберто Манчини, Альберто Джилардино и Франческо Тотти.

42 домашних матча с забитыми мячами — новый рекорд чемпионата Австрии, установленный «Зальцбургом».

289 матчей провел в лиге 1 голкипер «Лиона» Антони Лопеш, прежде чем получил первую в карьере красную карточку.