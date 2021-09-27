«Наполи» устрашающе хорош перед «Спартаком», Моуринью устроил скандал после дерби, экс-защитник «Урала» забил первый армянский гол в Испании

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Лондон сегодня красно-белый

«Арсенал» — «Тоттенхэм» — 3:1 (Смит-Роу, 12. Обамеянг, 27. Сака, 34 — Сон Хын Мин, 79)

Еще несколько недель назад все в этой игре казалось предсказуемо печальным для «канониров». Однако в сентябре команда Микеля Артеты выиграла все три матч в АПЛ и Кубке лиги, тогда как «Тоттенхэм» после идеального старта в чемпионате получил по 0:3 в двух подряд дерби — от «Кристал Пэлас» и «Челси». И все равно мало кто ожидал, что с таким же счетом «шпоры» будут «гореть» уже по ходу первого тайма. Тем более, подобного в дерби Северного Лондона не случалось никогда!

Однако молодежь «Арсенала» — прежде всего Смит-Роу и Сака — поймала такой кураж, что ее было не остановить. Как и опытного Обамеянга, который к радости присутствовавшего на игре Тьерри Анри после своего гола скопировал празднование великого француза. Это в принципе то, чего уже давно ждут настрадавшиеся в последние годы поклонники «канониров». Они, кажется, уже стали чемпионами Англии по терпению. Однако последние результаты показывают, что в футболе все может поменяться очень быстро. После трех туров «Тоттенхэм» с тремя победами лидировал, а его вечный соперник обретался в подвале таблицы с тремя поражениями. Однако спустя три недели «Арсенал» и «шпоры» имеют идентичные показатели, и есть все предпосылки, что земляки продолжат движение в противоположных направлениях.

Испания: «Барселона» снова с «десяткой» на поле

«Барселона» — «Леванте» — 3:0 (Депай, 6, с пенальти. Л.де Йонг, 14. Фати, 90+1)

У каталонцев в последнее время столько разочарований, что любой позитив вроде долгожданного возвращения в заявку Ансу Фати — событие. В стартовом составе вундеркинд, естественно, не появился, но такие моменты для «Барселоны» важны. И когда юноша снова оказался на поле после паузы в 323 дня, футбольный мир констатировал — у сине-гранатовых на поле снова есть игрок с 10-м номером. Который к тому же уже готов к подвигам и поставил в игре эффектную победную точку. Как Фати поздравляла вся команда — не сравнить ни с чем. Как и то, что сам форвард побежал отмечать это событие со специалистом, который помогал ему в восстановлении после тяжелой операции.

По сути же судьба игры была решена задолго до этого, что было ожидаемо в случае с «Леванте», который на «Камп Ноу» превращается в загипнотизированного удавом кролика. Валенсийцы за первый тайм не нанесли ни одного удара в створ и в итоге ожидаемо проиграли на поле сине-гранатовых 16-й раз подряд. Хозяева же порадовали дисквалифицированного на два тура Роналда Кумана двумя быстрыми голами. Депай реализовал лично заработанный пенальти, а Люк де Йонг спокойно решил момент после передачи Деста.

«Райо Вальекано» — «Кадис» — 3:1 (Альваро Гарсия, 10. Фалькао, 44. Паласьон, 27 — Ароян, 23)

Когда стало известно о том, что Вараздат Ароян подписал контракт с «Кадисом», этого многие не заметили, а кто-то посчитал крутой поворот в карьере защитника сборной Армении счастливым стечением обстоятельств. Да, крепкий игрок, оставивший о себе добрую память в Екатеринбурге, но многие ли верили, что после «Урала» Ароян стабильно заиграет в одной из лучших европейских лиг?

И не важно, что речь всего лишь о «Кадисе». В четверг эта команда, например, засушила атаку «Барселоны», и Ароян был на поле важной фигурой. Теперь же он забил исторический гол — первый для представителей Армении в ла лиге. Правда, это лишь позволило на несколько минут восстановить равновесие, потому что у «Райо» теперь есть Фалькао. Колумбийский ветеран забивает в трех матчах подряд и с таким героем его новая команда стала еще лучше, хотя по результативности в этом сезоне она уступает только лидирующему «Реалу».

Италия: «Юве» оживает, «Лацио» выиграл дерби

«Ювентус» — «Сампдория» — 3:2 (Дибала, 10.Бонуччи, 43, с пенальти. Локателли, 57 — Йосида, 44. Кандрева, 83)

«Старая синьора» начинает потихоньку подавать признаки жизни. В среду туринцы одержали нервную, но очень эмоциональную победу в гостях у «Специи». Юбилейная — 400-я игра Массимилиано Аллегри в серии А тоже началась бодро. Дибала классно пробил с подбора из-за штрафной, а если бы на волне этого успеха верные шансы использовали Кьеза и Мората, все закончилось бы очень быстро.

Dybala left the pitch in tears following an injury minutes after giving Juve the lead ?



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/HKXG20cCWG — B/R Football (@brfootball) September 26, 2021

Однако упущенные моменты были мелочью в сравнении с вынужденной заменой получившего травму уже в середине первого тайма Дибалы. Судя по слезам на глазах аргентинца, повреждение может оказаться серьезным. Не сыграет в ближайшем туре из-за проблем со здоровьем и Мората, но в данном конкретном случае «Юве» справился даже с такими потерями. Две победы — это уже что-то, но пока говорить о полноценном возвращении многолетнего гегемона не приходится.

«Лацио» — «Рома» — 3:2 (Милинкович-Савич, 10. Педро, 19. Фелипе Андерсон, 63 — Ибаньес, 41. Верету, 69, с пенальти)

У «Лацио», с которым в четверг сыграет «Локомотив», наметился спад. Две ничьих и столько же поражений в последних четырех матчах. Однако у дерби свои законы, и в них порой случаются невероятные вещи. Впрочем, в случае с двумя римскими клубами это произошло в межсезонье, когда в кои-то веки состоялся прямой трансфер между двумя непримиримыми соперниками.

Педро, кстати, в «Лацио» приняли нормально, а он завоевали расположение фанатов и обещал сражаться за «орлов» изо всех сил. Теперь же — после гола в ворота «Ромы» — все убедились, что слова испанца не расходятся с делом. Педро не так много провел в составе «волков», чтобы отказаться от эмоционального празднования. Да и он не уникум, так как в римских дерби в составе обеих команда ранее отличались Арне Селмонссон и Александр Коларов. Зато с живым орлом после финального свистка Педро, кажется, выглядел живописнее всех. За исключением, естественно, Маурицио Сарри.

А вот Жозе Моуринью — действительно Особенный. Первый за десять лет главный тренер «Ромы», проигравший свое дебютное дерби. Тогда со знаком «минус» отличился нынешний главный тренер сборной Испании Луис Энрике. Однако испанец умеет держать себя в руках, тогда как Моуринью порой выпускает пар на публике. В воскресенье португалец обвинил во всех бедах ВАР, поругался с журналистами и покинул пресс-конференцию, так и не ответив на все вопросы.

? Сарри позирует с живым орлом, а Моуринью зовет игроков на серьезный разговор



Такие разные настроения после римского дерби pic.twitter.com/gQ80SY52fQ — Матч ТВ (@MatchTV) September 26, 2021

«Наполи» — «Кальяри» — 2:0 (Осимен, 11. Инсинье, 57, с пенальти)

Неаполитанцы сыграют в Лиге Европы со «Спартаком» в ранге лучшей команды Италии. Как по результату, так и по качеству игры у команды Лучано Спаллетти все практически идеально — шесть побед в шести турах. Такое с «Наполи» уже случалось в сезоне-2017/18, но если тогда с могучим «Ювентусом» соперничать было нереально, то сейчас южане выглядят одним из явных претендентов на скудетто.

По итогам игры с «Кальяри» отдельно упоминания заслуживаю несколько вещей. Во-первых, отличная игра Осимена, у которого шесть голов в четырех последних матчах. Сегодня сводивший с ума оборону соперника нигериец еще и заработал пенальти для столь же блестящего Инсинье. Во-вторых, в центре поля буквально царит Замбо-Ангисса, чей талант, кажется, не в полной мере оценили в АПЛ, либо ему было тесно в скромном «Фулхэме». Ну и самое главное — это исключительно мощный и слаженный футбол, который Спаллетти поставил команде за относительно короткое время. «Спартаку» у подножия Везувия будет очень-очень тяжело.

Статистика дня

4 итальянских клуба представлял и за каждый забивал нападающий «Эмполи» Пинамонти. Это самый молодой игрок серии А с таким послужным списком.

5 команд АПЛ не одержали после шести туров ни одной победы. В последний раз такое случалось в Англии в сезоне-1964/65.

7 поражений потерпел на старте «Хетафе». Это повторение худшего результата за всю историю испанского высшего дивизиона.

31 гол забил в серии А нападающий «Фиорентины» Влахович. Это пятый в истории турнира результат сербских игроков, равный показателям знаменитого Владимира Юговича.

52 секунды прошло с начала матча, и защитник «Болоньи» Бонифаци уже поразил собственные ворота.

336 дней не забивал в АПЛ пропустивший из-за перелома костей черепа большую часть прошлого сезона нападающий «Вулверхэмптона» Хименес.