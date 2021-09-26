У списанного из «Спартака» Тила второй дубль за неделю, новичок АПЛ устроил безумную перестрелку с «Ливерпулем», Эмери остановил «Реал»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Брайтон» — теневой лидер, у Варди первый автогол

«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 3:3 (Пиннок, 26. Янельт, 63. Висса, 82 — Диогу Жота, 31. Салах, 64. Джонс, 67)

Когда на первых минутах защитник хозяев вынес мяч с ленточки после удара Салаха, могло показаться, что красных ждет легкая прогулка. Однако вскоре повторять подвиг коллеги из «Брентфорда» пришлось Матипу, а в середине первого тайма немец уже проспал замыкание на дальней штанге. Даже быстрый ответный гол Диогу Жоты и мяч Салаха, который до вердикта ВАР был ошибочно отменен из-за несуществующего офсайда, не выбил хозяев из колеи.

С 100-м голом в АПЛ в составе «Ливерпуля» всего за 151 рекордный матч египтянина поздравляла вся команда, только ни о каком переломе в игре говорить не приходилось. На красоту в исполнении Салаха и не менее эффектный дальний удар Джонса у «пчел» обязательно находился ответ. Трудовой, но какая разница? Новички элитного дивизиона показывали не только характер, но и качественный футбол, а Янельт должен попасть на карандаш приехавшего на матч главного тренера сборной Германии Ханси Флика.

В самой сумасшедшей игре дня напряжение не отпускало до последних минут, когда гол Тони не засчитали из-за положения «вне игры», и уже в добавленное арбитром время Райя невероятным образом сумел среагировать на срезку собственного защитника. Теперь «Ливерпуль» опережает своих преследователей всего на одно очко, а выступление «Брентфорда» Юрген Клопп назвал невероятным. Главным же выгодоприобретателем по итогам субботнего триллера может стать «Брайтон», который в понедельник выйдет в лидеры в случае победы над «Кристал Пэлас».

«Лестер» — «Бернли» — 2:2 (Варди, 37, 85 — Варди, 14, в свои ворота. Корне, 40)

В карьере Варди, который провел за «лис» 360 матчей, было много самых разных голов. Не забивал он только в собственные ворота, но вряд ли это тот пробел, который бомбардир хотел ликвидировать, неловко срезав мяч головой при подаче углового. Потом, правда, нападающий исправился, став лишь вторым после Эбрахама футболистом АПЛ, который в одной игре к автоголу добавил дубль.

И если на первый его точный удар «Бернли» практически сразу ответил эффектным выстрелом Корне с лета, то второй успех Варди оказался спасительным. Он отлично воспользовался тем, что Поуп пытался исправить ситуацию и далеко выскочил из ворот. Однако от третьего подряд поражения соперника «Спартака» в Лиге Европы спас ВАР, на четвертой добавленной минуте рассмотревший офсайд у недолго ликовавшего Вуда.

«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1 (Габриэл Жезус, 53). Обзор — здесь

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:1 (Хаус, 88). Обзор — здесь

Испания: не день Мадрида

«Алавес» — «Атлетико» — 1:0 (Лагуардиа, 4)

Чемпионы в этом сезоне словно задались целью играть на нервах собственных болельщиков. У подопечных Диего Симеоне были уже волевые победы и ничьи на последних минутах, но если ты позволяешь соперникам открывать счет в четырех из семи матчей, рано или поздно за это придется заплатить. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в субботу «Атлетико» владел мячом 71 процент времени. Правда, за весь год таких матчей набралось всего три, и только один «матрасники» выиграли, забив решающий мяч на 88-й минуте. Здесь же «Алавес» имел шансы забить еще один-два гола.

«Реал» — «Вильярреал» — 0:0

Поражение чемпиона дало шанс «сливочным» увеличить отрыв от земляков, однако в первом тайме «Реал» не создал серьезных проблем команде Унаи Эмери. Напротив, по-настоящему выручать пришлось сделавшему 100-й «сухарь» в ла лиге Куртуа, тогда как до ворот «подводников» к перерыву мяч не долетел ни разу. И, естественно, проводивший 800-й матч в чемпионатах топ-5 Карло Анчелотти уже в перерыве перестроил игру, перейдя на схему с двумя нападающими и усилив центр за счет выхода Камавинга.

«Реал» усилил давление, Рульи наконец-то пришлось проявить себя, но в целом игра была ничейной. И вспоминая о том, как голкипер «Вилярреала» в концовке среагировал на удар Иско с нескольких метров, нельзя не отметить и перспективные выпады перешедших на игру вторым номером гостей. Они действовали не хуже, а чаще лучше лидера. Эмери, проиграв 28 из 29 предыдущих гостевых матчей с «Реалом» и «Барселоной», вполне может быть доволен первой с 2012 года ничьей на поле одного из грандов ла лиги.

Италия: в серии А снова забивает Мальдини

«Специя» — «Милан» — 1:2 (Верде, 80 — Мальдини, 48. Браим Диас, 86)

Внимание к этой встрече привлек первый выход на поле в стартовом составе «Милана» продолжателя великой футбольной династии Даниэле Мальдини. Прежде 19-летний полузащитник ограничивался ролью джокера, а тут получил шанс и блестяще его использовал. Когда Даниэле отправил мяч в сетку, его легендарный отец Паоло сиял на трибуне, словно начищенный самовар. Первый гол сына в серии А и последний мяч папы разделили 12 лет и 179 дней, а в случае с не менее легендарным дедом — Чезаре Мальдини — 60 лет и 22 дня.

Правда, самое интересное было впереди. Уже после замены Мальдини-младшего «Специя» отыгралась благодаря курьезному рикошету, и снова — как в середине недели против «Ювентуса» — показала зубы. Только повторился и сценарий, согласно которому фаворит в концовке все же склонил чашу весов в свою пользу.

Сын великого Паоло Мальдини забил свой первый гол за «Милан»! ?



Реакция отца на гол 19-летнего Даниэля бесценна! pic.twitter.com/HsbsXzG8zD — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2021

«Интер» — «Аталанта» — 2:2 (Мартинес, 5. Джеко, 71 — Малиновский, 30. Рафаэл Толои, 38)

В прошлом чемпионате Алексей Миранчук забил «Интеру» свой первый гол в серии А. На этот раз российский полузащитник просидел всю игру на скамейке запасных, тогда как Малиновский постепенно набирает привычные кондиции. Как следствие — первый гол в новом сезоне, который украинец забил из-за пределов штрафной. По качеству дальних ударов он один из самых эффективных игроков итальянского чемпионата, и, кажется, так поражать цель ему даже проще. Из 17 точных ударов Малиновского десять пришлись на попытки с дальней дистанции.

У «Интера» же сейчас потрясающе эффективен Джеко. 35-летний босниец получил больше игрового времени из-за травмы Корреа, и прекрасно этим пользуется. У ветерана четыре гола в трех последних матчах, однако его очередного успеха хватило лишь для ничьей. Только тут надо спрашивать не с Джеко, а с не сумевшего реализовать пенальти Димарко. С другой стороны, «Аталанта» тоже могла рассчитывать на победу, однако гол Пикколи отменили после вмешательства ВАР. Команды явно могли забить больше, совместными усилиями нанеся четыре десятка ударов.

Германия: нет Холанна — нет победы

«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 1:0 (Закария, 31)

Визит Марко Розе в Менхенгладбах, где его решение перейти в старшую «Боруссию» многие не поняли, складывался для тренера и его новой команды совсем непросто. А Рафаэл Геррейру убедился, что лучшее — враг хорошего. Португалец мог выбить мяч за пределы поля, но решил эффектно сыграть пяткой, после чего хозяева забрали подбор, и Закария открыл счет. Только это можно было исправить, но получивший вторую желтую карточку Дахуд оставил «шмелей» в меньшинстве еще на 41-й минуте.

Значительную часть второго тайма игравшим без травмированных Холанна и Ройса дортмундцам пришлось держать оборону, эффективность которой помогла лишь сохранить интригу до конца игры. Однако непродолжительная осада не принесла результата, а Торган Азар со штрафного попал в спину находившемуся на линии удара одноклубнику Витселю. Как результат — поражение желто-черных, стоившее им места в тройке лидеров.

Zakaria gives Gladbach the lead over Dortmund! ? pic.twitter.com/29NFPh8Xm3 — ESPN FC (@ESPNFC) September 25, 2021

«Лейпциг» — «Герта» — 6:0 (Нкунку, 15, 70. Поульсен, 23. Мукиэле, 45+3. Форсберг, 60, с пенальти. Айдара, 77).

«Байер» — «Майнц» — 1:0 (Вирц, 62).

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 3:1 (Крамарич, 45+2 . Баумгартнер, 73. Кадержабек, 81 — Баку, 25)

Болезненно переживавший расставание с Юлианом Нагельсманном «Лейпциг» постепенно привыкает к требованиям Джесси Марша. Если что, американец готов передать указания при помощи записки. «Герту» «быки» словно не заметили, забив к перерыву три мяча и фактически сняв все вопросы об исходе игры. Правда, итоговой победы с теннисным счетом хватило лишь для того, чтобы подтянуться к середине таблице.

В верхней ее части сейчас другие герои, но, кажется, «Вольфсбург» выдохся после бодрого старта с четырьмя победами. Проигрыш «волков» в Зинсхайме обошелся им слишком дорого. Во-первых, победившая накануне «Бавария» теперь единоличный лидер бундеслиги. Во-вторых, по набранным очкам с командой Марка ван Боммела сравнялся вырвавшийся вперед по дополнительным показателям «Байер». У леверкузенцев все стабильно в том плане, что голкипер Андрей Лунев остается резервистом, а у чужих ворот все решает юный Вирц. В 18 лет и 145 дней он забил 10-й мяч в чемпионате Германии, добравшись до этой отметки быстрее прежнего рекордсмена — Лукаша Подольски.

Франция: скромная стабильность Парижа

«ПСЖ» — «Монпелье» — 2:0 (Гей, 14. Дракслер, 88)

В середине недели парижане едва не опозорились в гостях у «Метца», однако сенсационную ничью в гостях у аутсайдера отменил гол Хакими. Глупо связывать это с отсутствием залечивающего травму Месси, потому что аргентинец еще до конца не вписался в команду, а забить у парижан может каждый. Примерно как выстреливший под перекладину ворот «Монпелье» опорный хавбек Гей.

В целом же игре «ПСЖ» далеко до волшебства, которого все ждут, исходя из имеющегося подбора исполнителей. Возможно, впечатление было бы иным при должной реализации, но даже Неймар ухитрялся промахивается из позиций, откуда должен забивать с закрытыми глазами. Бразилец, впрочем, в концовке отдал голевой пас едва появившемуся на поле Дракслеру.

Голландия: возрождение Тила

«Фейеноорд» — НЕК — 5:3 (Кокджю, 14, с пенальти. Синистерра, 17. Тил, 80, 89. Дессерс, 90+2 — Маттсон, 32. Одентал, 44. Фердонк, 74)

Возвращение на родину оказало на арендованного у «Спартака» Тила волшебное воздействие, и если после его первых успехов можно было говорить об эмоциях, то довольно продолжительный удачный отрезок позволяет делать выводы. А они таковы, что Тил прямо сейчас — это именно тот игрок, которого красно-белые покупали в АЗ.

Не чистая «десятка», а фактически действующий вторым темпом форвард, который в атакующих голландских схемах мастерски действует между линиями, находя свободное пространство для завершения. Два дубля за неделю — это уровень. И не стоит все списывать на специфику местного футбола, потому что 12 точных ударов за 13 игр в Эредивизи и Лиге конференций — событие экстраординарное. За весь прошлый сезон больше забил только один игрок «Фейеноорда».

Статистика дня

1-й раз в истории «Лидс» не выиграл ни одного из шести стартовых матчей в АПЛ.

1,08 очка в среднем за игру набирает аутсайдер лиги 1 «Сент-Этьен» под началом Клода Пюэля. Это худший результат в истории зеленых для тренеров, отработавших не менее 50 матчей.

6 голов со штрафных забито в текущем чемпионате Швейцарии. На один больше, чем за весь прошлый сезон.

39 лет спустя «Бенфика» начала сезон с семи побед. Жорже Жезуш повторил старт Свена-Йорана Эриксена в чемпионате-1982/83.

100 результативных передач в лигах топ-5 сделал полузащитник «Севильи» Хесус Навас.

202 игры без единого пропуска провел в ла лиге нападающий «Атлетика» Иньяки Вильямс. Это повторение рекорда испанского чемпионата.

221 победу в качестве главного тренера «Манчестер Сити» одержал Хосеп Гвардиола. Он установил клубный рекорд, превзойдя Леса Макдауэлла, который руководил «горожанами» на протяжении 13 лет в середине прошлого века.

300 матчей провел в ла лиге защитник «Вильярреала» Марио Гаспар.