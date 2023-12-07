«Слово пацана — 2». Абаскаля и Карпина дисквалифицировали, но испанец оказался мудрее
В последнее время у КДК хватает работы, машина футбольного правосудия набрала ход. На прошлой неделе забанили на разные сроки Кордобу, Галактионова и Баринова, и казалось, это отрезвит остальных, однако этого не случилось. Спустя неделю вышла вторая серия ленты «Слово пацана»: члены КДК рассматривали новые дела — высказывания Карпина и поведение Абаскаля. Один главный тренер назвал дебилом того «неизвестного», кто решил проводить встречу ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад, а второй борцовским приемом перевел в партер Беришу, поддавшись на провокацию игрока «Ахмата». Карпин в итоге получил один матч дисквалификации, а Абаскаль — два, включая класико с «Зенитом» уже в следующем году.
Создается ощущение, что в РПЛ как-то уж очень прониклись популярностью медиафутбола. Перенимая у конкурента в борьбе за интерес аудитории не только позитивные моменты, но и негативные. Слышал немало высказываний, что подобное проявление эмоций, которое случилось у Галактионова, Карпина и Абаскаля, вполне уместно в XXI веке, ничего страшного нет. Однако не соглашусь. Если уж не от 18-22-летних футболистов, то хотя бы от главных тренеров мы вправе ждать солидного поведения. Не забывая о том самом «вас же дети смотрят, какой пример вы им подаете?».
Имел право негодовать Карпин после матча с ЦСКА? Вполне. Решение о проведении встречи действительно спорное. В том числе и в профессиональной среде одни говорили, что игра на снегу — дискредитация и позор, другие — что нормальная история, мяч катился, комбинации проходили. Важно, что регламентные нормы предписывали матч как раз скорее проводить, чем отменять. Температура в пределах нормы, отскок мяча от покрытия есть... Получается, Рафаэль Шафеев (а именно за судьей последнее слово) принимал решение по всем установкам. И за это его на всю страну можно называть дебилом?
Печально, что Карпин не извинился за свои слова. По сути, возможно, главный тренер «Ростова» и прав, но по форме — явно нет. И это только снижает вес его мнения, смещая фокус с проблемы на грубые формулировки.
В этом плане Абаскаль поступил мудрее — записал покаянное видеообращение. А повинную голову меч не сечет. Понятно, что КДК все равно дисквалифицировал испанца, но в глазах общественности поведение Гильермо постфактум выглядит выигрышнее.
Глобально же эти меры КДК, в отличие от наказаний футболистам, мало на что влияют. На примере Галактионова мы видим, что присутствие тренера в технической зоне не имеет решающего значения — «Локо» без своего рулевого на бровке в хорошем стиле взял три очка у «Зенита». Скорее речь об имидже и репутации.
...После решений КДК на прошлой неделе я писал об «осеннем обострении». Теперь, получается, стоит говорить о зимнем. Очевидно, что к концу года нервы у всех участников РПЛ на пределе. Перерыв в чемпионате придется кстати — появится время успокоиться и перезагрузиться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4