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Сегодня, 15:15

«Слово пацана — 2». Абаскаля и Карпина дисквалифицировали, но испанец оказался мудрее

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Валерий Карпин, Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
Константин Алексеев — о новых решениях КДК.

В последнее время у КДК хватает работы, машина футбольного правосудия набрала ход. На прошлой неделе забанили на разные сроки Кордобу, Галактионова и Баринова, и казалось, это отрезвит остальных, однако этого не случилось. Спустя неделю вышла вторая серия ленты «Слово пацана»: члены КДК рассматривали новые дела — высказывания Карпина и поведение Абаскаля. Один главный тренер назвал дебилом того «неизвестного», кто решил проводить встречу ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад, а второй борцовским приемом перевел в партер Беришу, поддавшись на провокацию игрока «Ахмата». Карпин в итоге получил один матч дисквалификации, а Абаскаль — два, включая класико с «Зенитом» уже в следующем году.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

Создается ощущение, что в РПЛ как-то уж очень прониклись популярностью медиафутбола. Перенимая у конкурента в борьбе за интерес аудитории не только позитивные моменты, но и негативные. Слышал немало высказываний, что подобное проявление эмоций, которое случилось у Галактионова, Карпина и Абаскаля, вполне уместно в XXI веке, ничего страшного нет. Однако не соглашусь. Если уж не от 18-22-летних футболистов, то хотя бы от главных тренеров мы вправе ждать солидного поведения. Не забывая о том самом «вас же дети смотрят, какой пример вы им подаете?».

Гильермо Абаскаль приехал на КДК.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Имел право негодовать Карпин после матча с ЦСКА? Вполне. Решение о проведении встречи действительно спорное. В том числе и в профессиональной среде одни говорили, что игра на снегу — дискредитация и позор, другие — что нормальная история, мяч катился, комбинации проходили. Важно, что регламентные нормы предписывали матч как раз скорее проводить, чем отменять. Температура в пределах нормы, отскок мяча от покрытия есть... Получается, Рафаэль Шафеев (а именно за судьей последнее слово) принимал решение по всем установкам. И за это его на всю страну можно называть дебилом?

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Печально, что Карпин не извинился за свои слова. По сути, возможно, главный тренер «Ростова» и прав, но по форме — явно нет. И это только снижает вес его мнения, смещая фокус с проблемы на грубые формулировки.

В этом плане Абаскаль поступил мудрее — записал покаянное видеообращение. А повинную голову меч не сечет. Понятно, что КДК все равно дисквалифицировал испанца, но в глазах общественности поведение Гильермо постфактум выглядит выигрышнее.

Глобально же эти меры КДК, в отличие от наказаний футболистам, мало на что влияют. На примере Галактионова мы видим, что присутствие тренера в технической зоне не имеет решающего значения — «Локо» без своего рулевого на бровке в хорошем стиле взял три очка у «Зенита». Скорее речь об имидже и репутации.

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...После решений КДК на прошлой неделе я писал об «осеннем обострении». Теперь, получается, стоит говорить о зимнем. Очевидно, что к концу года нервы у всех участников РПЛ на пределе. Перерыв в чемпионате придется кстати — появится время успокоиться и перезагрузиться.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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