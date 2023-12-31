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Сэр Бобби Чарльтон, Фонтен, Берлускони, Виалли. С кем футбольный мир попрощался в 2023-м

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Жюст Фонтен, Бобби Чарльтон, Сильвио Берлускони.
Фото «СЭ»
Теперь они играют с мячом на небесах.

Бобби Чарльтон

Легендарного англичанина не стало 21 октября. Чемпиону мира, победителю Кубка европейских чемпионов с «МЮ», обладателю «Золотого мяча» и одному из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе, было 86 лет.

Смерть Чарльтона стала результатом несчастного случая. Сотрудники дома престарелых, где жил сэр Бобби, сообщили, что он упал, вставая со стула, и ударился грудью о подоконник и батарею.

«Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Его всегда будут помнить как гиганта игры», так попрощались с футболистом в «Манчестер Юнайтед».

Легендарный английский футболист Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни.
Бобби Чарльтон.
Фото Global Look Press

Луис Суарес Мирамонтес

В этом году мир потерял одного из лучших игроков Европы середины прошлого столетия. Суарес — единственный испанец, завоевавший «Золотой мяч», двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов и победитель чемпионата Европы 1964 года.

Легендарный футболист сразу двух клубов — «Интера» и «Барселоны» — скончался 9 июля на 89-м году жизни в своем доме в Милане.

«Идеальный игрок, который своим талантом вдохновлял целые поколения. Чао, Луисито. Уникальный талант и великий игрок «Интера», — подчеркнула пресс-служба нерадзурри.

Бобби Чарльтон. Умер Бобби Чарльтон. Он пережил авиакатастрофу и стал чемпионом мира, а дома у него висел портрет Яшина

Жюст Фонтен

Обладатель вечного рекорда ЧМ по количеству голов на одном чемпионате (13 мячей в 1958-м). И это при том, что тогда в финальной части мирового первенства участвовало вдвое меньше команд, чем сегодня.

В последние годы легендарный французский нападающий жил в Тулузе, где владел двумя магазинами спортивной одежды, пытался запустить свой бренд и писал колонки для спортивных изданий. Сердце великого игрока остановилось 1 марта. Ему было 89 лет.

Однажды Фонтен признался, что самым значимым своим мячом считает тот, что в 1959 году забил в ворота Льва Яшина. Было это в товарищеском матче между французским «Реймсом» и сборной клубов СССР (1:4).

«Нападающий, забивший Яшину, может смело написать это на своей визитной карточке и не писать больше ничего!» — гордился своим достижением бомбардир.

Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press

Сильвио Берлускони

В апреле у экс-премьер-министра Италии и бывшего президента «Милана» диагностировали лейкемию, после чего он начал интенсивное лечение и даже вернулся к работе. Незадолго до смерти Берлускони доставили в клинику и говорили, что его состояние не вызывает серьезных опасений. А на деле вышло так, что болезнь взяла свое.

12 июня итальянские СМИ сообщили, что Сильвио скончался в палате больницы на 87-м году жизни.

Он навсегда вписал свое имя не только в историю страны и миланского клуба, но и всего европейского футбола. Именно Берлускони стоял у истоков появления Лиги чемпионов, которую мы знаем сегодня. Ему не нужна была собственная Суперлига — он просто хотел двигать футбол вперед.

Сильвио Берлускони. Как Берлускони был связан с российским спортом. Сотрудничество со «Спартаком», проект в КХЛ и бесплатные трансляции ЧМ-2018

Кристиан Атсу

В начале года одной из самых обсуждаемых тем стали землетрясения в Сирии и Турции, в результате которых погибли и пострадали десятки тысяч людей. К сожалению, в эпицентре событий оказался и полузащитник сборной Ганы, участник чемпионата мира 2014 года Кристиан Атсу.

5 февраля 31-летний игрок забил победный гол за «Хатайспор» в матче чемпионата Турции, а на следующий день пропал без вести. Через некоторое время появилась информация, что Кристиан найден живым, но она оказалась фейком. Почти через две недели после пропажи агент футболиста официально подтвердил смерть Атсу: тот погиб под завалами в результате землетрясения.

Кристиан Атсу. Тело футболиста «Хатайспора» Атсу нашли под завалами. Он собирался улететь из Турции за несколько часов до землетрясения

За несколько часов до трагедии хавбек мог улететь во Францию, но решил остаться в Турции, чтобы отпраздновать победу со своими партнерами по команде.

«Он собирался за границу навестить семью, однако после хорошей игры и гола изменил планы. Землетрясение настигло его в самый счастливый день. Он должен был улететь в 23.00, но отменил билет, а в 4 часа ночи произошло землетрясение. Ужасная трагедия», — говорил директор «Хатайспора» Фатих Илек.

Вениамин Мандрыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вениамин Мандрыкин

Летом не стало Вениамина Мандрыкина — трехкратного чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Судьба отмерила ему всего 41 год, из которых больше 10 он был прикован к инвалидной коляске после страшной аварии. Именно из-за нее ему пришлось завершить карьеру в 29 лет.

Бывший голкипер никогда не стеснялся говорить о своей привычке гонять за рулем, которая появилась у него после покупки первой крутой иномарки. Он благодарил судьбу за то, что в ДТП обошлось без жертв.

Армейцы поддерживали своего бывшего одноклубника и собирали средства на его лечение, но, к сожалению, 6 августа Мандрыкин скончался от инфаркта.

Вениамин Мандрыкин. Как быть счастливым, не вставая годами с кровати. Памяти Вениамина Мандрыкина

Джанлука Виалли

Новость о смерти экс-игрока «Челси», «Сампдории» и «Ювентуса» потрясла футбольную общественность в начале 2023-го.

В 2017 году у итальянца нашли рак поджелудочной железы. Он долго скрывал этот страшный недуг: говорил близким, что это обычная операция, прятался в ванной, чтобы супруга и дети не видели слез.

Виалли сделали операцию, но становилось только хуже. Джанлука стремительно терял вес, но продолжал работать экспертом на телевидении. В 2021-м казалось, что он победил болезнь, он даже написал книгу «Goals: мотивирующие истории, помогающие преодолеть жизненные испытания». А затем произошел рецидив...

Итальянец скончался 6 января 2023 года в возрасте 58 лет, причиной смерти стал тот самый рак поджелудочной железы, который ему так и не удалось побороть.

«Мы благодарим многих, кто поддерживал его на протяжении многих лет своей любовью. Память о нем и его примере навсегда останется в наших сердцах», — сообщила семья Виалли.

Джанлука Виалли.
Фото Global Look Press

Также в 2023-м ушли из жизни:

— бывший нападающий сборной Ганы, обладатель Кубка Швейцарии Рафаэль Двамена;

— чемпион РСФСР 1964 года в составе «Ростсельмаша» Валерий Синау;

— экс-форвард ереванского «Арарата», чемпион СССР 1973 года, двукратный обладатель Кубка СССР Николай Казарян;

— обладатель Кубка РСФСР-1985 в составе «Красной Пресни» Юрий Перескоков;

— бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль. Один из шести футболистов в истории, выходивших на поле на пяти чемпионатах мира;

— латвийский полузащитник Гинтс Фрейманис;

— воспитанник «РБ Лейпциг» Агьеманг Диавузи, выступавший за команду «Ян Регенсбург»;

— бронзовый призер чемпионата СССР 1963 года в составе минского «Динамо» Михаил Мустыгин;

— двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин.

Футбольный мир помнит вас!

Бобби Чарльтон
Вениамин Мандрыкин
Джанлука Виалли
Футбол
Кристиан Атсу
Сильвио Берлускони
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