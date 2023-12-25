«Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева

Газзаев, Мацуев, Фетисов и еще 9 известных друзей Олега Романцева задают вопросы легендарному тренеру.

В канун Нового года и 70-летия Олега Романцева задать вопросы культовому тренеру «Спартака» и сборной России «СЭ» предложил его друзьям, с которыми он в разное время встречался в нашей авторской программе «Начистоту» и продолжает вместе идти по жизни.

Валерий Газзаев, заслуженный тренер России, который с ЦСКА первым принес стране Кубок УЕФА

— Дорогой Олег Иванович, признайся, неужели за эти годы никогда не возникала мысль вернуться в большой футбол? Очень хотелось, чтобы ты это сделал, возглавив именно «Спартак». Уверен, тогда он вновь обретет ту победную игру, которую показывал в 90-е.

— Большое спасибо, Валера, за теплые слова. В свою очередь скажу, что когда сейчас я смотрю на тебя с Юрой Семиным, то не перестаю удивляться той энергии и оптимизму, которые вы сохранили со времен наших горячих встреч на поле. Да и в тренерском деле вы всегда оставались такими же. Вот и думаю — ну какие вы пенсионеры, и почему бы вам еще не поработать?! Да, возможно, физически вы молодым тренерам и уступаете. А вот психологически, в понимании игры и выстраивания команды еще дадите им фору. Пример — Константин Иванович Бесков, который в 75 лет с «Динамо» Кубок выигрывал, чего клуб до сих пор сделать не может!

Еще раз спасибо тебе, Валерий Георгиевич, на добром слове. Особенно приятно слышать это от человека, который знает, какой ценой даются победы. Мои, к сожалению, уже в прошлом. Но верю, что у «Спартака» они еще обязательно будут!

Валерий Газзаев и Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Степашин, член Совета директоров «Динамо», с детских лет влюбленный в футбол

— Олег Иванович, с наступающим Новым годом! Искренне жалею, что в свое время у тренера Романцева не получилось в «Динамо». Теперь, спустя столько лет, не назовете причину того, почему это произошло?

— А я, уважаемый Сергей Вадимович, никогда и не делал из этого секрета. Дело в том, что с первых шагов в новой профессии я привык сам комплектовать команду. Ведь только тренер ставит перед ней цель, исходя из возможностей футболистов. Значит, только он должен подбирать тех, с кем способен ее добиться. Помнится, в «Спартаке» мы подолгу обсуждали с Николаем Петровичем Старостиным качества игроков, которые бы могли усилить команду. Иногда не сходились во мнении. Но последнее слово всегда оставалось за мной. Когда меня приглашали в «Динамо», клуб находился на грани вылета. Это был риск, но я согласился. И мы с ребятами сделали почти невозможное. А потом мне пообещали решить все вопросы по укреплению состава. Но каково же было мое удивление, когда на первой же предсезонной тренировке мне представили целую бригаду легионеров, о которых я ничего не знал и не слышал! На что мне заявили: работай, контракты с ними уже подписаны. Вскоре я понял — из этой затеи ничего не получится. Из тех неизвестных наемников на совесть трудились лишь бразилец Тьяго [Силва] да португалец Данни. Остальные работали спустя рукава. А когда уже в ходе чемпионата я окончательно осознал, что это тупик, то прямо заявил об уходе. И меня поняли.

Жалею ли я об этом? Нет. Просто не имел права поступить по-другому — не мог обманывать ни футбол, ни болельщиков, ни себя. Думаю, уважаемый Сергей Вадимович, что вы меня поймете.

Олег Романцев в «Динамо». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Виктор Гусев, журналист, телекомментатор, пресс-атташе сборной России на ЧМ-2002

— Олег Иванович, исхожу из того, что вы все-таки смотрите футбол по ТВ со звуком. Если да, то как часто вы не соглашаетесь с комментатором? Возможно, были какие-то вопиющие случаи, которые вас возмутили? А может, напротив, случалось, когда комментатор подмечал в игре что-то важное даже для опытного тренера?

— Возможно, Виктор удивлю тебя, сообщив, что с некоторых пор смотрю футбол без звука. И не потому, что меня раздражают комментарии твоих коллег. Просто привык смотреть футбол по-своему, про себя размышляя о происходящем на экране. При этом ощущаю себя рядовым болельщиком. Сейчас футбола по ТВ очень много. Как и тех, кто с микрофоном рассказывает о нем. Когда-то это была штучная профессия. И такие имена, как Вадим Синявский, Николай Озеров, Виктор Набутов, Владимир Маслаченко вошли не только в историю легенд репортажа, но и нашего спорта. Мне посчастливилось общаться с коренным спартаковцем Николаем Николаевичем Озеровым, хотя в народе он считался хоккейным комментатором. Дружил с Володей Маслаченко, который, бывало, летал с нами на матчи еврокубков — светлая ему память... Могу сказать, что в каких-то вопросах мне было интересно знать мнение Виктора Гусева, которого считаю профессионалом своего дела. И хотя оно не всегда совпадало с моей позицией, это давало повод для размышлений. Главное, что ты его никогда не навязывал болельщикам, чем, увы, грешат некоторые из коллег нынешнего поколения.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Алексей Маклаков, актер и преданный «Спартаку» «прапорщик Шматко»

— Возможно ли в Новом году появление в руководстве нашего футбола профессионалов, которые знают не только его кухню, но и проблемы любимой народом игры?

— Эх, Леша, Леша! Это же вопрос на засыпку! Потому очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь сможет тебе на него ответить. И задают его обычно либо беспросветные оптимисты, либо те, кто безнадежно влюблен в футбол. А, как я знаю, актер и болельщик Маклаков — из таких. Так что просто дам совет — загадать в новогоднюю ночь, чтобы сбылось то, чему был посвящен твой вопрос.

Вячеслав Фетисов, выдающийся хоккеист и самый мудрый министр

— Олег Иванович, до сих пор не пойму, как ты, сибиряк, мог променять хоккей на футбол? Может, уговорил твой друг и красноярский земляк Александр Тарханов?

— Попробую объяснить, Слава. Красноярск — это два берега Енисея. Правый, где есть гордость Края, команда «Енисей», считается хоккейным. А левый — исторически футбольный. Вот там я и жил. Понятно, что у нас на первом месте был мяч. Хотя звезды хоккейного «Енисея» — такие, как братья Ломановы, частенько составляли нам футбольную компанию, в которой выглядели очень прилично. А мой друг Сашка Тарханов показывал класс в русском хоккее и вполне мог бы заиграть в «Енисее». Но мы с ним оказались в группе подготовки «Автомобилиста», куда меня, приметив в чемпионате города, пригласил наш первый тренер Юрий Альбертович Уринович. Благодаря ему и начался наш путь в футболе. А в большом хоккее я оказался уже потом, когда, став спартаковцем, был приглашен на проводы легендарного форварда Александра Якушева. Вот тогда я впервые и вышел на большой лед. Правда, без коньков...

Вячеслав Фетисов и Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Валерий Карпин, один из воспитанников, главный тренер «Ростова» и сборной России

— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — «Ростов», наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол?

— Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего». Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду. Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы. Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя и то, что надо беречь здоровье игроков, он, наверняка, на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава Богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий. Потому, Валера, не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее. Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было! Хотя, как я слышал, что тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят — на нет и суда нет...

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шамиль Тарпищев, легенда отечественного тенниса

— У нас с тобой, Олег, много общего. Прежде всего, это спорт и профессия. Но есть еще и то, что волею судьбы связывает нас — это число 100. Только не подумай, что речь идет о застольных 100 граммах. Потому предлагаю новогоднюю загадку: что означают для нас двоих эти цифры? Разрешен звонок другу.

— А я, дорогой Шамиль Анвярович, именно о ста граммах и подумал. И почему бы нам не поднять их за давнюю добрую дружбу. Что касается новогодней загадки, то попробую обойтись без звонка другу. Посидел, покумекал и вспомнил, что 4 января, в день моего рождения, всегда звоню тебе, чтобы поздравить с таким же праздником твоего сына Филиппа. Если я не ошибаюсь, ему исполняется 30 лет. Ну а дальше все просто — к моим 70 годкам прибавляем его 30 и получаем заветную сотню. За что не грех и выпить те самые застольные 100 грамм, на которые ты намекал. За здоровье!

Александр Мирзоян, Президент союза ветеранов футбола России, защитник золотого «Спартака» — 79

— Вспоминая наши славные спартаковские времена, вдруг подумал, а почему бы не поинтересоваться у своего товарища по обороне, кто из нападающих заставлял больше других нервничать на поле защитника Романцева? Лично для меня таким был огневой и всегда рвущийся к воротам Валерий Газзаев.

— Признаюсь, Багратыч, что и мне Газзаев тоже немало нервов потрепал, когда приходилось встречать его в атаке. Но были еще два форварда, которые требовали особого внимания. Помню, как Блохин, когда оказывался на моем фланге, в паузе мог пошутить, поинтересоваться настроением, а потом подмигнуть — мол, сейчас, Олег, я его тебе испорчу. И возвращался на свой фланг. От Бога был нападающий! Но самым непредсказуемым из этой атакующей братии до сих пор считаю тбилисского динамовца Володю Гуцаева. Вот кто мог финтами троих самых свирепых защитников раскрутить на пятачке и забить. И скучать на поле он не только мне не давал.

«Спартак» после победы в Кубке России в 1992 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Калягин, народный артист России, заслуженный болельщик «Спартака»

— Дорогой Олег Иванович, недавно еще раз пробежался по истории «Спартака» и обратил внимание, что большинство побед были завоеваны с тренерами, которые еще игроками защищали цвета клуба. Может, пора вспомнить об этой традиции?

— Вы знаете, друг мой Александр Александрович, мне сразу же вспоминалось, как в свое время Николай Петрович Старостин рассказывал, что самая большая его мечта — когда играть в «Спартаке» будут только свои воспитанники. И я осторожно говорил ему, что это нереально, ведь не каждый день в академии рождаются Черенковы, Родионовы и Титовы. На что он упорно отвечал: «Это моя мечта». И великий Старостин имел на нее право, поскольку вместе с братьями всегда свято чтил традиции рожденного ими клуба.

Что касается тренерской преемственности в «Спартаке», то долгое время она срабатывала и ковала его победную историю. А имена блиставших на поле в красно-белых футболках Василия Соколова, Николая Гуляева, Никиты Симоняна потом золотыми буквами были вписаны в летопись клуба. Значит, мы тоже вправе так же смело мечтать, как и Николай Петрович.

Денис Мацуев, гениальный пианист, иркутский болельщик «Спартака»

— Перед тем, как в новогоднюю ночь сесть за праздничный стол, хочу спросить у красноярца Романцева: какой муксун вкусней — копченый или малосоленый?

— Очень вкусный вопрос! Открою тебе, Денис, секрет: муксун бывает двух сортов — хороший и очень хороший. И чем больше его на столе, в доброй компании, да еще под хороший напиток, тем он вкусней. Как и байкальский омуль, который водится в твоих краях. С удовольствием бы отведал его еще раз. Но уже в компании с тобой.

Жду приглашения!

Павел Гусев, Петр Спектор, главный редактор и первый заместитель газеты «Московский Комсомолец», просто близкие друзья

— Дорогой, Олег Иванович, кому и что собираешься пожелать в Новогоднюю ночь за праздничным столом?

— Признаюсь, что заранее долгую речь готовить не буду. Потому просто подниму бокал шампанского и от всей души пожелаю здоровья родным и близким, а также тем, кто все эти годы шел со мной рядом — друзьям, соратникам по делу, которому посвятили жизнь. И, конечно, нашим преданным болельщикам, которые помогали нам побеждать и всегда были рядом в трудные минуты.

Счастья и здоровья всем им в новом году! Любите футбол, а не себя в футболе!