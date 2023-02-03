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Сегодня, 22:50

Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср» — правда, с пенальти. Его игра пока не впечатляет

Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Пост Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Три матча — лишь одна победа.

Многообещающий старт

270 минут понадобилось Криштиану Роналду, чтобы забить первый мяч в футболке «Аль-Насра». Вряд ли португалец ожидал, что в Саудовской Аравии ему придется настолько тяжело, ведь рейтинг местной лиги несопоставим с АПЛ, где в прошлом сезоне Роналду забил 18 мячей и финишировал в тройке лучших бомбардиров.

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А начиналось все хорошо. 19 января в Эр-Рияде прошел выставочный матч, в котором «ПСЖ» с Лионелем Месси обыграл команду звезд местных клубов — «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Роналду солировал в той встрече: оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Однако дебют за клуб откладывался. Криштиану был готов сыграть за «Аль-Наср» еще 6 января, но не мог этого сделать из-за дисквалификации — в ноябре Английская футбольная ассоциация отстранила Роналду на два матча и оштрафовала на 50 тысяч фунтов за то, что форвард «МЮ» разбил телефон мальчику-аутисту после игры с «Эвертоном». Сам эпизод произошел еще весной, но расследование продолжалось очень долго. Решение было вынесено только в конце ноября, когда Роналду уже провел последний матч за «МЮ». По правилам ФИФА, если футболист не отбыл дисквалификацию в предыдущем клубе, то она переносится в новый, даже если он играет в другой стране.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Отложенный дебют

Дебюта пришлось ждать до 22 января. В этот день Криштиану вывел «Аль-Наср» на матч премьер-лиги с «Аль-Иттифаком» в ранге капитана. Команда португальца победила 1:0, но Роналду результативными действиями не отметился. Его игру вообще сложно было назвать яркой. В одном моменте он показал симпатичный дриблинг, в другом — сорвал финт в центре поля, чем вызвал насмешки в соцсетях.

Бурную реакцию вызвала и серия фотографий, опубликованных Роналду после встречи. На одной из них запечатлено, как Криштиану пытается пробить через себя. Снимок получился красивым, но на самом деле в том моменте португалец не попал по мячу, зато в прыжке задел ногой стоявшего рядом защитника. В комментариях — сплошные недоумения по этому поводу.

Пост Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Пост Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

«Месси! Месси!»

Блеклый старт звезды многие списали на трудности адаптации и долгий перерыв без игр. Но второй матч оказался еще хуже. В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» со счетом 1:3. Роналду вновь провел все 90 минут с капитанской повязкой и вновь не был похож на себя. За матч он нанес два удара, один из которых вполне мог завершиться голом — при счете 0:1 в пользу соперника Роналду имел шанс забить головой в фирменном стиле, но попал прямо в голкипера.

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После игры главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия выделил тот эпизод: «Роналду упустил шанс в первом тайме, который мог бы изменить игру, — отметил француз. — Но я поздравляю «Аль-Иттихад».

Вылет из борьбы за трофей — не единственная неприятность того дня для Роналду. Уходя в раздевалку, португалец услышал с трибун знакомую фамилию. «Месси! Месси!» — пели фанаты «Аль-Иттихада» вслед поверженной звезде. Криштиану в ответ только ухмылялся.

Первый гол и упущенные моменты

3 февраля Роналду впервые забил за «Аль-Наср» — в матче с середняком чемпионата «Аль-Фатом». Криштиану отправил мяч в ворота еще в первом тайме, но гол не был засчитан из-за офсайда. А в добавленное время в ворота «Аль-Фата» назначили пенальти, который реализовал Роналду и принес своей команде ничью 2:2.

Криштиану забил, но снова не поразил воображение своей игрой. По ходу первого тайма Роналду упустил два голевых момента: сперва пробил выше из центра штрафной, а затем — в перекладину.

Понятно, что к такой звезде всегда пристальное внимание, поэтому его промахи вызывают больший резонанс, чем голы (тем более с пенальти). Но от Роналду точно ожидали других цифр по итогам 270 минут игры. При этом «Аль-Наср» все еще находится на первом месте, хотя отрыва от второго нет вообще. Если игра португальца не улучшится, а гранд упустит титул, то к Роналду возникнут очень серьезные вопросы даже в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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