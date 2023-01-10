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Сегодня, 16:40

Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Ее конкурент — Португалия

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Зарплату Криштиану в «Аль-Насре» будет платить фонд, владеющий «Ньюкаслом».

Криштиану Роналду станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2030, сообщает издание AFP. По данным источника, гонорар португальца составит более 200 миллионов евро.

Еще 200 миллионов Криштиану заработает по контракту с «Аль-Насром». Таким образом, его суммарный доход от переезда в Саудовскую Аравию превзойдет отметку в 400 миллионов евро.

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Новая роль Роналду вряд ли обрадует боссов Футбольной федерации Португалии. Саудовская Аравия подала совместную заявку с Египтом и Грецией, а среди конкурентов за право принять турнир есть и Португалия, заявившая о желании провести ЧМ-2030 три года назад вместе с Испанией (позднее к ним присоединилась и Украина).

Также на статус хозяйки турнира претендуют Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай (у них тоже общая заявка), а еще Марокко.

Таким образом, Криштиану будет поддерживать заявку саудитов, конкурируя со своей страной. Португальские СМИ пока никак не отреагировали на это — A Bola, Record и O Jogo выпустили лишь новостные заметки про Криштиану и заявку Саудовской Аравии.

Но очевидно, что в стране вряд ли обрадуются такому выбору действующего капитана сборной.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Кто обеспечивает космические гонорары Криштиану?

Переезд и роль посла Роналду стали возможны благодаря членам королевской семьи Саудовской Аравии, которые поддерживают «Аль-Наср». Более того, по данным AFP, идея с подписанием португальца пришла принцу Мухаммеду ибн Салману, который де-факто управляет страной, и его братьям Наифу, Турки и Ракану.

«Они хотели даровать своему любимому клубу превосходство и привлечь внимание всего мира. Лучший способ сделать это — пригласить лучшего футболиста планеты», — отметил источник издания.

Сама сделка была профинансирована саудовским консорциумом (PIF — Public Investment Fund) — это один из крупнейших суверенных фондов в мире с активами 430 миллиардов долларов. Именно он в 2021 году инвестировал в покупку «Ньюкасла».

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«Принцы предложили сделку по трансферу Роналду и стремились заключить ее любой ценой. Все они фанаты «Аль-Насра» и хотели доказать, что это команда с международным статусом», — добавил собеседник агентства.

Стратегическая цель клуба — победа в азиатской Лиге чемпионов. Несмотря на огромные ресурсы, «Аль-Наср» никогда не завоевывал этот трофей. Поэтому сейчас принцы уверены, что Криштиану не только привезет в страну ЧМ-2030, но и сделает клуб лучшим на континенте.

Дебютировать в новой команде Роналду может в матче против Лео Месси: 17 января у «ПСЖ» запланирован товарищеский матч с «Аль-Насром» на сборах в Дохе.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Аль-Наср
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030
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