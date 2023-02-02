Мбаппе не забил пенальти и получил травму, «Барселона» неудержима, Канселу ярко дебютировал в «Баварии»

Главные события среды в европейском футболе.

Испания: домашний кошмар «Бетиса»

Совсем недавно «Бетис» и «Барселона» выдали горячую игру в суперкубковом полуфинале, где сине-гранатовые дважды позволили сопернику отыграться, но все же взяли верх в серии пенальти. Новая игра тоже смотрелась, и нулевая ничья к перерыву — какое-то недоразумение. Чего стоит самоотверженный бросок Руя Силвы в ноги выходившему один на один Педри.

1 февраля. «Бетис» — «Барселона» — 1:2.

Португальский голкипер — один из героев вечера. В начале второго тайма он вытащил еще один сложнейший удар Педри, а капитулировать пришлось только в безнадежной ситуации, когда Бальде вырезал передачу на пустой угол Рафинье. Успех бразильца, который не оправдывал ожиданий в первой части сезона, важен во время отсутствия выбывшего из строя на пять-шесть недель Дембеле.

Накануне Хави говорил, что ждет от Рафиньи большего, и тот не подвел. А закрепил успех наконец-то отбывший дисквалификацию Левандовски. «Барселона» не только не дает шансов преследующему ее «Реалу», но и установила рекорд. Еще никто прежде не выигрывал в ла лиге шесть раз подряд на «Бенито Вильямарин», где сложно приходится всем. Забивший в свои ворота экс-защитник «Севильи» Кунде знает об этом, как никто другой.

Франция: Месси забивает без Неймара и Мбаппе

Жесткие комментарии Кристофа Гальтье становятся уже привычным атрибутом матчей «ПСЖ» после мирового первенства. Когда парижане на шестой добавленной минуте упустили домашнюю победу над «Реймсом», признававший полноту своей ответственности тренер говорил, что нужно выйти из зоны комфорта и вернуть игру, соответствующую уровню топ-клуба.

При этом Гальтье говорил о неких кадровых решениях, но если он имел в виду новичков, то усилиться зимой у парижан так и не получилось, а сорвавшийся из-за трижды (!) неправильно оформленных «Челси» документов переход Зиеша войдет в историю казусов трансферных окон наряду с ломавшимися в клубных офисах факсами. Но и без того проблем у «ПСЖ» в избытке.

Отмененный после попытки Месси перебросить вратаря гол на их фоне просто мелочь. А Мбаппе в эту среду стал чемпионом по невезению — не забил пенальти и тут же завалил вторую попытку, когда удар дали повторить, и Леком перевел мяч в штангу. Промахнулся на добивании мимо пустого угла, и, наконец, на 21-й минуте покинул поле из-за травмы. Не доиграл до перерыва и попросивший замену Серхио Рамос, который получил легкое сотрясение мозга, столкнувшись с соперником головами.

И все это — за две недели до плей-офф Лиги чемпионов! До положительных эмоций дошло только в момент добивания Фабиана Руиса. Это был рабочий успех, а вторым результативным действием испанца — вспоровшим оборону пасом под ускорение Месси — можно восхищаться. Как и самым юным голом парижан в лиге 1 за авторством Заира-Эмери (16 лет и 330 дней) — это внутренние резервы, которые могут помочь «ПСЖ» в текущей ситуации.

Англия: лучшая серия со времен Фергюсона

После 3:0 в первом полуфинальном матче у Эрика тен Хага была возможность дать паузу лидерам, однако тренер позволил перевести дух только Де Хеа и Рэшфорду. Премьера совсем недавно оформившего переход Забитцера, естественно, откладывается, а в центре поля вакансию выбывшего до конца апреля Эриксена занял Фред. И бразильца стоит похвалить, так как он забил «лесникам» в обоих матчах. В этот раз мяч просто свалился к нему в ноги после атаки все же вышедшего на поле и организовавшего оба взятия ворот Рэшфорда. В том числе благодаря ему «МЮ» выиграл на «Олд Траффорд» двенадцать раз подряд, что является лучшей серией со времен чемпионского сезона-2010/11 еще в славную эпоху Алекса Фергюсона (17 игр).

Германия: кубковая стабильность «Лейпцига»

Первый кубковый четвертьфинал среды обошелся без сюрпризов, и «Лейпциг» продлил начавшуюся 1 октября беспроигрышную серию. Кроме того, «быки» — не только действующий обладатель трофея, но и самая кубковая команда пятилетки. За этот период они вышли в полуфинал в четвертый раз, а непосредственно в текущем турнире команда Марко Розе потрясающе эффективна. При коэффициенте ожидаемых голов — 6,6 xG — «Лейпциг» отправлял мяч в ворота 12 раз. Например, в игре против «Хоффенхайма» Форсберг столь неожиданно пробил из-за штрафной в ближний угол, что вратарь даже не шелохнулся.

Оказывается, чтобы Шупо-Мотинг снова начал забивать, «Баварии» нужно было подписать Жоау Канселу. Это, естественно, шутка, но премьера португальца получилась блестящей, а его подача на дальнюю штангу в первой голевой атаке вышла образцовой. В схеме с тремя центральными защитниками Канселу выглядел как влитой, превратив жизнь защитников «Майнца» в кошмар.

Жоау Канселу (слева).

Отдельного упоминания заслуживает и Мюллер. Речь даже не об организации гола Мусиалы, а о том, что Томас провел 63-й кубковый матч, повторив клубный рекорд знаменитого голкипера Зеппа Майера. Данное достижение — отличный бонус к первой в календарном году победе «Баварии». Теперь Юлиану Нагельсманну осталось перенести вернувшийся кураж на бундеслигу, где у чемпиона три ничьих подряд.

Возможно, там поможет еще один новичок — сменивший допускавшего массу ошибок Упамекано голландец Блинд. У него фантастическая мотивация после скандального расставания с родным «Аяксом», где ветеран перестал попадать в состав после конфликта с тренером Альфредом Шредером. В перерыве одного из неудачных матчей тот спросил команду как лучше прессинговать, Блинд ответил: «Вы же тренер и должны принимать решения». После чего Дейли сказали сесть и заткнуться.

Италия: команда-сенсация

Фишка кубковых турниров — их непредсказуемость. Не важно, что в серии А ты на двадцатом месте, а шансы избежать вылета близки к нулю. Главное — как ты готов к конкретному матчу, и перед возвращением во второй дивизион «Кремонезе» делает все, чтобы команду запомнили.

В предыдущем раунде эта кремонцы за три минуты до конца основного времени спасли игру с «Наполи» (2:2) и вытянули счастливый билет в серии пенальти. Теперь поставили крест на надеждах Жозе Моуринью на кубковый трофей. Для «Кремонезе» это первый полуфинал за 37 лет, а предыдущей командой, которая дошла до данной стадии после подъема в серию А, стал «Кальяри» в сезоне-2004/05.

Статистика дня

11 побед подряд одержал «Галатасарай». Возглавляющий стамбульцев Окан Бурук повторил тренерский рекорд турецкого чемпионата.

13 последовательных поражений «Анже» — худшая серия в истории лиги 1.

16 сухих матчей с учетом всех турниров провел «МЮ», сравнявшись с лучшей командой АПЛ по этому показателю «Ньюкаслом».