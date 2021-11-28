Скандал в Португалии: из-за ковида «Белененсеш» играл вдевятером против «Бенфики». Матч прервали после перерыва при счете 0:7

Торжество абсурда в Лиссабоне.

Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» изначально не был ничем примечателен. Аутсайдер принимал одного из лидеров — ничего особенного.

Однако в пятницу стало известно о вспышке COVID-19 в «Белененсеше». На самоизоляцию отправились 13 игроков, главный тренер Филипе Кандиду, его ассистент и два сотрудника клуба. Как сообщала газета Record, в клубе опасаются, что подхватили новый штамм коронавируса от центрального защитника Тхибанга Пхете (в ноябре футболист сборной ЮАР летал на родину, где мог заразиться новой мутацией ковида — «омикроном»). С этим связан массовый уход на карантин.

Из-за вспышки доступными для игры оказались только девять футболистов, включая двух вратарей. Сразу шесть игроков «Белененсеша» в субботу дебютировали в чемпионате, средний возраст основного состава был примерно равен 21 году. 20-летний голкипер Жоау Монтейру был вынужден играть на правом краю защиты.

«Бенфика» выставила основной состав и забила уже на 24-й секунде — защитник «Белененсеша» срезал мяч в свои ворота. За первый тайм гранд отгрузил семь голов, а уругвайский форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес оформил хет-трик.

В перерыве камеры показали президента «Белененсеша» Руя Педру Соареша, который в слезах спускался в подтрибунные помещения.

BRUTAL. El presidente de Belenenses ha bajado llorando al vestuario al descanso con un 0-7 en contra.



Su equipo juega con 9 futbolistas, con un portero de jugador, ante el Benfica. Esta semana detectaron 17 casos de COVID-19. Dicen que se plantean no salir en la segunda parte. pic.twitter.com/1ccuwNFg5J — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 27, 2021

Команда долго не выходила из раздевалки — «Бенфика» уже начала разминаться, когда арбитр спустился к «Белененсешу». Оказалось, что хозяева отказывались продолжать матч. В итоге они все-таки вышли на второй тайм с 20-минутным опозданием, но — всемером. Арбитр дал свисток о продолжении игры, один из футболистов «Белененсеша» тут же выбил мяч за пределы поля и лег на газон — он дал понять судье, что не может продолжать игру.

Belenenses have decided to forfeit the game after returning with 7 players and an injured player #LigaPortugalBwin #BFSSLB pic.twitter.com/e6NrjWWoIr — Football24/7 (@foet247europa) November 27, 2021

Арбитр, посоветовавшись с ассистентами, прекратил игру. По правилам футбола невозможно продолжать матч, когда у одной из команд в составе меньше семи футболистов. Теперь «Белененсешу» должно быть засчитано поражение.