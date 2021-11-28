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Скандал в Португалии: из-за ковида «Белененсеш» играл вдевятером против «Бенфики». Матч прервали после перерыва при счете 0:7

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 03:00
Состав «Белененсеша» на матч с «Бенфикой». Фото Twitter
Состав «Белененсеша» на матч с «Бенфикой». Фото Twitter
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Торжество абсурда в Лиссабоне.

Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» изначально не был ничем примечателен. Аутсайдер принимал одного из лидеров — ничего особенного.

Однако в пятницу стало известно о вспышке COVID-19 в «Белененсеше». На самоизоляцию отправились 13 игроков, главный тренер Филипе Кандиду, его ассистент и два сотрудника клуба. Как сообщала газета Record, в клубе опасаются, что подхватили новый штамм коронавируса от центрального защитника Тхибанга Пхете (в ноябре футболист сборной ЮАР летал на родину, где мог заразиться новой мутацией ковида — «омикроном»). С этим связан массовый уход на карантин.

Из-за вспышки доступными для игры оказались только девять футболистов, включая двух вратарей. Сразу шесть игроков «Белененсеша» в субботу дебютировали в чемпионате, средний возраст основного состава был примерно равен 21 году. 20-летний голкипер Жоау Монтейру был вынужден играть на правом краю защиты.

«Бенфика» выставила основной состав и забила уже на 24-й секунде — защитник «Белененсеша» срезал мяч в свои ворота. За первый тайм гранд отгрузил семь голов, а уругвайский форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес оформил хет-трик.

В перерыве камеры показали президента «Белененсеша» Руя Педру Соареша, который в слезах спускался в подтрибунные помещения.

Команда долго не выходила из раздевалки — «Бенфика» уже начала разминаться, когда арбитр спустился к «Белененсешу». Оказалось, что хозяева отказывались продолжать матч. В итоге они все-таки вышли на второй тайм с 20-минутным опозданием, но — всемером. Арбитр дал свисток о продолжении игры, один из футболистов «Белененсеша» тут же выбил мяч за пределы поля и лег на газон — он дал понять судье, что не может продолжать игру.

Арбитр, посоветовавшись с ассистентами, прекратил игру. По правилам футбола невозможно продолжать матч, когда у одной из команд в составе меньше семи футболистов. Теперь «Белененсешу» должно быть засчитано поражение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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Гоша Чернов все материалы автора

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