У «Ливерпуля» три лучших снайпера АПЛ, Холанн посмеялся над оскорбительным жестом фанатки, у Хави вторая победа с «Барселоной»

Главные события субботы в европейском футболе и бонус из Южной Америки.

Англия: гол из FIFA

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0 (Сака, 56. Мартинелли, 66)

После 0:5 от «Манчестер Сити» и волны слухов об отставке Микеля Артеты «канониры» выдали впечатляющую беспроигрышную серию и взлетели из подвала таблицы на пятое место. Сейчас же интересно понять, как лондонцы отреагируют на 0:4 на «Энфилде». Против «Ньюкасла» были более 80 процентов владения мячом в первые 20 минут, а потом Рамсдэйлу пришлось явить миру очередное чудо, вытащив из-под перекладины удар Шелви.

Хотя данный момент трудно сравнить с попаданием Обамеянга с метра в штангу уже беззащитных ворот после того, как Дубравка остановил удар Эдегора головой. После перерыва все встало на свои места, и хозяева за десять минут дважды вскрыли оборону «сорок». Начал отрезок Сака, а продолжил — сменивший его Мартинелли. «Арсенал» догнал по очкам «Вест Хэм», который имеет лучшую разность мячей, но в воскресенье сыграет в гостях с «Манчестер Сити». А как будет спасаться от вылета до сих пор не выигравший ни одного матча «Ньюкасл» — непонятно.

How did Aubameyang miss this? ? pic.twitter.com/ttVJ6R9xWt — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2021

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0 (Диогу Жота, 2, 32. Тиаго Алькантара, 37. ван Дейк, 52)

Если, играя в футбольный симулятор, забить в первой же атаке, на секундомере будут примерно те же цифры, что в момент самого быстрого гола сезона в исполнении Диогу Жоты (97 секунд). Это пояснение необходимо, чтобы предположить: португалец словно не успел переключиться с ритма виртуального футбола на реальный. Дело в том, что с утра Жота участвовал в квалификационных соревнованиях по FIFA 22 и прервал свои выступления ради настоящего матча на «Энфилде». В продолжение данной темы оформивший дубль форвард отметил взятие ворот популярным празднованием из киберфутбола

Когда же прозвучал финальный свисток, выяснилось, что три лучших снайпера АПЛ на данный момент — отличившийся 11 раз Салах и забившие по семь мячей Жота и Мане. Сенегалец в первой результативной атаке вечера отдал в штрафную гениальный пас между ногами защитника, и только после этого очередной результативный балл за голевую передачу заработал Робертсон. От него не отстает другой защитник-плеймейкер — Александр-Арнолд, в активе которого невероятные для его амплуа девять ассистов в пяти последних играх за клуб и сборную.

Италия: «Ювентус» в кризисе

«Ювентус» — «Аталанта» — 0:1 (Сапата, 28)

Туринцы выходили на поле на фоне разгорающегося скандала вокруг трансферов в период с 2019 по 2021 год. Под подозрение прокуратуры, которая объявила о начале расследования месяц назад, попали 42 сделки, включая обмены с «Манчестер Сити» (Жоау Канселу — Данилу) и «Барселоной» (Пьянич — Артур). Речь идет о завышении сумм трансферов и выплатах агентам, следствием чего стали ложные отчеты. Это может обернуться серьезными проблемами для президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи. В субботу клубные офисы посетили представители финансовой полиции.

Столь же неприятным оказался и визит в Турин «Аталанты», в составе которой снова не отметился Алексей Миранчук, а решающий мяч забил оторвавшийся от защитников Сапата. Колумбиец — настоящий эксперт по «бьянконери», который в последних одиннадцати матчах забил уже 8 мячей. Но прежде это в гостевых матчах не помогало, так как нынешний успех бергамасков — первый с 1989 года, когда победу над «Юве» принес гол Клаудио Каниджи. Теперь команда Массимилиано Аллегри отстает от идущей четвертой «Аталанты» уже на семь очков. Последний шанс спастись был у хозяев на исходе компенсированного времени, когда Дибала со штрафного попал в перекладину. Итог — третье домашнее поражение уже в ноябре, чего не случалось со «Старой синьорой» с 1948 года.

«Венеция» — «Интер» — 0:2 (Хакан Чалханоглу, 34. Мартинес, 90+6, с пенальти)

После паузы на матчи сборных чемпионы провели отличный отрезок, в течение семи дней одержав три победы. Миланцы начали с того, что нанесли первое в чемпионате поражение «Наполи», потом в игре с «Шахтером» гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь набрали три очка в Венеции.

В этот раз решающим оказался гол Хакана Чалханоглу, который впервые в карьере забил в трех подряд матчах национального чемпионата. Начиная с сезона-2013/14, когда состоялся дебют в бундеслиге, турок 26 раз поразил цель с дальней дистанции. Это на одном уровне с Кристианом Эриксеном, а лучше — только Лео Месси.

Испания: возвращение Черышева и удача «Барсы»

«Вильярреал» — «Барселона» — 1:3 (Чуквуэзе, 76 — Ф.де Йонг, 48. Депай, 88. Филиппе Коутинью, 90+4, с пенальти)

С первых минут команды Унаи Эмери и Хави сделали заявку на лучший матч субботы, устроив обмен острейшими атаками. Оборону каталонцев терзал Данджума, который то проверял реакцию Тер Штегена, то бил в сантиметрах от штанги. Сине-гранатовые отвечали расточительностью Депая, который промахнулся после выхода один на один, а передача голландца завершилась попаданием Гави в штангу.

Безголевой первый тайм казался недоразумением, да еще и арбитры откладывали взятие ворот, ошибочно не засчитав мяч Френки де Йонга. ВАР же потребовалось почти три минуты, чтобы убедиться в отсутствии офсайда у Депая, выскочившего на прострел Жорди Альбы.

Но все-таки нынешняя «Барселона» еще не обросла мышцами, и у нее нет запаса прочности. Вместо того, чтобы развить успех, как в лучшие времена, гости не только пропустили комбинацию Данджумы и Чуквуэзе. В концовке они вполне могли пропустить и второй мяч. Однако сине-гранатовые отделались легким испугом и вырвали победу, когда Тер Штеген сильно выбил мяч к чужой штрафной, и в самый ответственный момент получивший подарок от защитника Депай наконец-то продемонстрировал не только мастерство, но и хладнокровие. Голландец забил в четвертом туре подряд, а Хави явно дружит с удачей и принес «Барсе» первую в сезоне гостевую

победу.

HIGHLIGHTS | @FCBarcelona strike late to earn first away win of the season! ?



? #VillarrealBar?a pic.twitter.com/rl43kGc2kN — LaLiga English (@LaLigaEN) November 27, 2021

«Валенсия» — «Райо Вальекано» — 1:1 (Солер, 19, с пенальти — Палазон, 64)

Наконец-то вернулся на поле получивший в конце октября травму Денис Черышев. Против «Реал Сосьедад» российский полузащитник остался в запасе, а в субботу вышел на замену на 82-й минуте. Однако за оставшееся время «летучие мыши» не сумели вырвать победу, и скорее хозяева рисковали проиграть, пропустив два сверхопасных выпада «Райо». Успех же капитана «Валенсии» Солера примечателен тем, что 46 процентов своих голов в ла лиге — 11 из 24 — он забил с пенальти.

HIGHLIGHTS | All square in an entertaining clash at Mestalla. ?



? #ValenciaRayo pic.twitter.com/Slpuu4dryu — LaLiga English (@LaLigaEN) November 27, 2021

Германия: новый рекорд «Баварии»

«Вольфсбург» — «Боруссия» Д — 1:3 (Вегхорст, 2 — Эмре Джан, 35, с пенальти. Мален, 55. Холанн, 80)

На вылет из Лиги чемпионов «Боруссия» ответила волевой победой в Вольфсбурге, где она выиграла седьмой раз подряд. Да, случился быстро пропущенный гол, но после этого оборона во главе с проводившим 300-й матч бундеслиги в желто-черной форме Хуммельсом сыграла уверенно.

300 — Mats Hummels makes his 300th Bundesliga appearance for Borussia Dortmund — he is just the sixth player to reach this milestone for @BlackYellow. Institution. #WOBBVB pic.twitter.com/hgNty9Cqkp — OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021

Эмре Джан реабилитировался за глупое удаление в Лиссабоне переломным голом с пенальти, а главным событием вечера стал возвращение не игравшего более месяца Холанна. Норвежцу хватило семи с небольшим минут после выхода на замену, чтобы выдержать свой невероятный график — 50 мячей в 50 играх чемпионата Германии. За всю историю турнира никто не добирался до этой отметки так быстро и в столь юном возрасте (21 год, 4 месяца и 6 дней).

Восстановившийся на месяц раньше прогноза врачей Холанн придумал оригинальное празднование взятия ворот, и этот эпизод стал хитом интенета после того, как расстроенная болельщица «волков» ответила ему оскорбительным жестом. Только с юмором у форварда все в порядке. Он разместил в своем Twitter мем на эту тему и видеоролик, заметив: «Это действительно смешно. Именно за это мы любим футбол». А еще посоветовал вручить приз главного героя матча оператору трансляции.

Not everyone was glad to see @ErlingHaaland back... ? pic.twitter.com/fKUB7aKGBL — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 27, 2021

«Бавария» — «Арминия» — 1:0 (Сане, 71)

В мюнхенском клубе продолжается история с антиваксерами. Как стало известно на днях, у двух из пяти отправленных на карантин футболистов — Киммиха и Шупо-Мотинга — диагностирован коронавирус. Будь иначе, состав «Баварии», скорее всего, был бы иным, и Юлиан Нагельсманн не выпустил бы с первых минут пять легионеров из Франции. Да и проблем у «Баварии» было бы меньше, но, в конце концов, Сане красивым ударом в «девятку» забил одновременно победный и исторический мяч. Это уже 102-й гол баварцев с начала календарного года, что является новым рекордом чемпионата Германии. Мюнхен по-прежнему первый, но через неделю нас ждет немецкое класико на поле рвущейся в лидеры «Боруссии».

Кубок Либертадорес: «Палмейрас» снова лучший в Южной Америке

«Палмейрас» — «Фламенго» — 2:1 (Рафаэл Вейга, 5. Дейверсон, 95 — Габриэл Барбоза, 72)

Финал главного клубного турнира Южной Америки заслуживал приставку «супер», так как в Монтевидео встретились победители двух последних розыгрышей. Тем более, два популярных бразильских клуба занимают сейчас второе и третье место в серии А, заметно опережая всех, за исключением почти гарантировавшего себе чемпионский титул «Атлетику Минейру» с великолепным Халком.

«Фламенго» с его мощнейшим составом, который идеально подходит под комбинационный стиль одного из лучших тренеров Бразилии Ренату Гаушу, не проигрывал в течение месяца и виделся фаворитом. Однако первый же зевок красно-черной обороны обернулся голом «Палмейраса», который в последнее время словно переключился на защиту континентального титула и в четырех турах национального первенства набрал всего одного очко.

??? ?Raphael Veiga y un grito para la historia! As? abri? el marcador @Palmeiras para encaminar su tercera corona en la CONMEBOL #Libertadores ??#GloriaEterna pic.twitter.com/dTnnIgEnch — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2021

Отправивший мяч в сетку полузащитник Рафаэл Вейга подтвердил репутацию лучшего снайпера зелено-белых с тех пор, как их возглавил португалец Абел Феррейра. А у «Фла», который владел мячом три четверти игрового времени, добавилось проблем из-за травмы недавно продлившего контракт с клубом до конца 2022 года защитника Фелипе Луиса. «Палмейрас», впрочем, на решающем отрезке потерял ключевого на данный момент опорного хавбека Данилу.

??? @gabigol dijo presente con una gran definici?n, pero no alcanz?: as? fue el empate parcial de @Flamengo en la final de la CONMEBOL #Libertadores ?#GloriaEterna pic.twitter.com/U1IGFsQtNF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2021

Возможно, тут стоит искать прямую связь с ответным голом Габриэла Барбозы. Да, 11-й мяч лучшего снайпера турнире стал следствием ошибки пропустившего в ближний угол Вевертона, но этому удару предшествовал классный пас получившего чуть больше свободы Де Арраскаэты. И сразу вспомнился финал-2019, когда дубль Габигола на последних минутах принес волевую победу над «Ривер Плейт».

Однако у этого матча был иной сценарий, и тренерский штаб «Палмейраса», выбирая джокера, не ошибся, отдав предпочтение не экс-спартаковцу Луизу Адриану, а Дейверсону. И тот, подкараулив дикую ошибку Андреаса Перейры, реализовал выход один на один. Правда, в концовке герой финала выиграл приз за худшую симуляцию сезона, рухнув на газон и схватившись за спину, не зная, что его слегка подтолкнул не соперника, а арбитр Нестор Питана.

?? ?Una definici?n para la historia!



?? El instante en que Deyverson anota el segundo gol y le permite a @Palmeiras alcanzar la #GloriaEterna.



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/fGrDDlXWov — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2021

«Палмейрас», который проводил свой шестой финал и сравнялся по этому показателю с «Сан-Паулу», взял титул второй раз подряд. Бразильское доминирование продолжается, и португальское — тоже. Именно специалисты из этой страны — Жорже Жезуш и теперь Абел Феррейра — приватизировали победы в Кубке Либертадорес.

Статистика дня

1-й в истории бундеслиги командой с серией из 11 поражений стал «Гройтер Фюрт».

1-м вратарем, парировавшим пенальти в текущем сезоне в лиге 1, стал защищающий цвета «Нанта» Лафонт.

2-м тренером, начавшим работу с «Астон Виллой» с двух побед в АПЛ, стал Стивен Джеррард. Предыдущий подобный случай пришелся на 1998 год, когда бирмингемцев возглавил Джон Грегори.

4 безответных гола в ворота действующего чемпиона Турции «Бешикташа» забил «Гиресунспор», одержавший свою самую крупную гостевую победу в суперлиге. Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов отыграл за победителей 75 минут.

28 мячей с начала года забил за «Фиорентину» лучший снайпер текущего чемпионата Италии Влахович. Серб повторил клубный рекорд, который в 1960 году установил знаменитый Курт Хамрин.

413 матчей и 21 финал Кубка Либертадорес прошли на стадионе «Сентенарио».