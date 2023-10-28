Остановит ли «Милан» Хвичу, ждать ли избиения в манчестерском дерби, сыграет ли Беллингем в класико? Главные интриги топ-матчей в Европе

Рассказываем о главных вывесках выходных.

«Барселона» — «Реал»: лучший матч новой эпохи опять откладывается?

Несмотря на обилие зрелищных встреч, отрицать бесполезно — класико уже не то, что раньше. И дело даже не в Роналду и Месси, разъехавшимся по пенсиям — речь скорее о многолетнем нокдауне «Барселоны», после которого каталонцы кое-как оклемались только в последнее время.

Мощный состав, молодые таланты (как тот же Ямаль, о котором много говорили в последнее время), «крещение» чемпионством в прошлом сезоне — все это позволяло говорить о том, что «Барселона» вышла из состояния грогги. Феликс, Левандовски, тер Штеген, Де Йонг, Гави, Педри, Араухо, Гюндоган и так далее — это не просто состав, а великолепный состав. Все это вместе с серией без поражений в ла лиге давало надежду на то, что грядущее класико станет самым ярким за последние годы...

«Реал» подкреплял надежды. Во-первых, стабильно хорошим выступлением — мадридцы перед битвой с «блауграной» держат первую строчку. Во-вторых, конечно, Беллингемом (11+3 на старте сезона) и еще одним гением сливочных — Винисиусом (3+3 во всех играх). Выйди все вышеописанныезвезды на поле — от эпичности треснул бы экран, как в старые добрые.

Но все обломалось еще задолго до класико. За «Барселону» не смогут сыграть Левандовски, Педри, Рафинья, Де Йонг, Роберто и Кунде — то есть почти все игроки основного состава. У «Реала» уже давно вне доступности Куртуа и Милитао, но это ладно — оба лежат с крестами еще с лета, их никто и не ждал. А вот возможная травма Беллингема — другой разговор. Англичанин ощутил дискомфорт во время матча с «Брагой», и, хотя Фабрицио Романо и Карло Анчелотти говорят, что о серьезной травме речи не идет и Джуд сыграет, это не то же самое, подойди полузащитник к встрече на пике формы.

Так что всем, кто ожидал посмотреть битву праймовых титанов, — не в этот раз. «Барселона» будет играть «полуторным» составом, у «Реала» тоже не все в порядке. Разве что политика и скандалы вокруг клубов, как всегда, на уровне: так, президент сливочных Флорентино Перес отказался приехать в Барселону на традиционный президентский обед из-за оскорбительного твита. Один из членов совета директоров каталонцев в соцсетях «прыгнул» на Винисиуса после матча в ЛЧ: «Винисиус заслуживает подзатыльника за то, что он клоун, который делает эти бессмысленные трюки в центре поля. И это не расизм».

Перес обиделся и отменил встречу — она не состоится второй раз подряд. В прошлый раз обед сорвался в марте из-за «дела Негрейры», когда мадридцы согласились повоевать против «Барселоны» в суде. Кажется, противостояние со временем становится все жестче. И это точно повод глянуть пусть и не идеальное, но все же класико.

Расмус Хейлунн. Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Хейлунн против Холанна

С каким счетом проиграет Эрик тен Хаг? В своем первом дерби он был разгромлен со счетом 3:6 — и сейчасможет получить примерно ту же разницу в счете. Дела у «Манчестер Юнайтед» совершенно не идут — на данный момент они проиграли четыре матча в АПЛ, что уже половина от прошлогодних, бронзовых показателей.

Голландец, который поначалу показался спасением, сейчас держится только на успехе прошлого сезона. Так пишут английские таблоиды — боссы клуба разочарованы стартом, но пока все прощают за Кубок и бронзу.

А между тем дела все хуже. Тен Хаг вступил в борьбу с Джейдоном Санчо (на него «МЮ» потратил около 85 миллионов евро), белокурый датчанин Расмус Хейлунн, купленный как ответ норвежцу Холанну (заплатили даже больше, чем «Ман Сити» за Эрлинга), пока даже не забил дебютный мяч в АПЛ, а в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд» «дьяволов» гоняет скромный «Копенгаген». В общем, скандалы и унылая игра — пока тен Хаг смог прервать серость постфергюновской эпохи всего на сезон.

«Сити» тоже пока не в прайме, но до состояния «МЮ» им еще падать и падать. Особенных проблем с составом у «горожан» не наблюдается (за исключением уже долгое время отсутствующего Кевина де Брейне), у Холанна 9 голов в 9 турах АПЛ, да и «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Гвардиола погонял знатно.

Впрочем, не стоит забывать и о недавних проблемах «горожан» — два подряд поражения в АПЛ у них все-таки случились, а значит, какой-никакой шанс на успех у хозяев есть. Так что смотреть нужно однозначно — получится застать либо избиение «МЮ», либо неожиданную победу андердога со всеми последствиями. Скучно не будет точно.

Арсен Захарян. Фото Global Look Press

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: новые успехи Захаряна?

У российских болельщиков с каждым туром все больше причин следить за «Реал Сосьедад». Арсен Захарян здесь постепенно получает все больше игрового времени. Сначала его выпустили на несколько минут в топ-матче с «Атлетико», потом он впервые вышел в стартовом составе против «Мальорки», а на этой неделе и вовсе дебютировал в Лиге чемпионов — на 76-й минуте появился на поле в матче против «Бенфики» и помог победить (1:0).

«Райо Вальекано» — крепкий соперник, расположившийся на седьмой строчке в двух очках от «Реал Сосьедад», но Захаряна выпускали и в куда более важных играх. Тренер ему доверяет — а значит, есть шанс в очередной раз увидеть Арсена на поле. И, быть может, даже результативное действие от него.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

«Наполи» — «Милан»: Хвича в форме перед дуэлью чемпионов

На выходных встречаются два последних чемпиона Италии — «Наполи» примет «Милан». В Неаполе нестабильность — начали новый сезон без триумфатора Спаллетти и окружены скандалами со всех сторон. «Милан» же до недавнего времени лидировал в турнирной таблице, но после поражения от «Ювентуса» откатился на вторую строчку. Победа «Наполи» будет означать, что осенью за первую строчку будут бодаться четыре топ-клуба. Поражение, вероятно, окончательно отстегнет неаполитанцев от лидирующей тройки.

Особое внимание в этой встрече нужно уделить Кварацхелии — грузин снова набрал сумасшедшую форму. У него «гол плюс пас» за сборную в квалификации на Евро, победный дубль «Вероне» и ассист на победный гол в Лиге чемпионов против «Униона». Таким резвым Хвича не был с весны прошлого года — надо ценить момент.

На фоне, кстати, уже пошли разговоры, что вингер претендует на новый контракт. По данным итальянской прессы, Хвича якобы хочет получать около пяти миллионов евро — как один из лидеров клуба. Забавно, но сейчас он зарабатывает чуть ли не меньше всех в команде — всего миллион евро в год. В «Наполи» уже все опровергли, причем в резком тоне — сказали, что ни о каком продлении контракта на новых условиях речи не идет, поскольку Хвиче играть тут еще четыре года.

Неизвестно, как отреагирует молодой нападающий на такую несправедливость — зная нравы буйного президента «Наполи», лучше бы особо не возникать, закончится все одинаково.

«Лилль» — «Монако»: Головин продолжит тащить клуб к титулу?

Прошлый сезон у Царя получился рекордным по статистике — в лиге 1 Головин набрал 8+7 по системе «гол плюс пас». В этом Александр набил уже четыре мяча всего за восемь туров, причем все они пришлись на последнее время. Правда, половину из этих голов полузащитник набил на скромном «Метце», зато как — издали в «девять» и со штрафного прямым ударом. Дубль Головина принес победу (2:1).

Александр в отличной форме, «Монако» на первой строчке и «Лилль» с четвертого места — это шикарное испытание. В этом сезоне, потенциально чемпионском для монегасков, смотреть нужно как можно больше игр — тем более таких громких.