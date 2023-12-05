Кокорин оформил дубль в дерби и оставил «Арису» шансы на евровесну. Как у него дела на Кипре?

Трепещи, Европа!

Аренда в кипрский «Арис» в прошлом сезоне воскресила Кокорина: наш легионер сделал 19 результативных действий (13+6) в 30 матчах, помог клубу выиграть первый в истории чемпионский титул и был признан лучшим игроком чемпионата.

Лимасольский клуб подсуетился и вернул лучшего игрока под дебют на групповой стадии еврокубков. Теперь Кокорин фигурирует в новостях не как повод для подсчета касаний в матче, а как достойный представитель российского футбола в Европе.

А почему не сложилось с «Фиорентиной»?

Летом Александр вернулся во Флоренцию с задачей пробиться в состав «Фиорентины», а вот позиция клуба по игроку была неясна. Сообщалось, что руководство предлагало россиянина клубам серии А и серии Б, но никто не заинтересовался форвардом. И все-таки тренер Итальяно предоставил Кокорину игровую практику на сборах: давал время против спарринг-партнеров (Саша забил «Катандзаро» из серии Б, «Сестри-Леванте» и ОФИ из Греции) и включил в заявку на турнир с «Ньюкаслом» и «Ниццей».

Сезон он начал в составе «фиалок»: получил 91-й номер, отсидел три тура чемпионата на скамейке и вышел на девять минут в квалификации Лиги конференций против «Рапида». Смех смехом, но россиянин косвенно помог заработать победный пенальти: Мандрагора хотел сделать пас в штрафную на Кокорина, но игрок австрийцев рукой прервал подачу.

Итальяно, может, и не был против оставить игрока, но клуб не мог позволить себе «лавочника» с огромной зарплатой. Плюс ко всему у «Фиорентины» уже было два центральных нападающих (среди них Лукас Бельтран, юная аргентинская звездочка) и еще два игрока с опытом игры на позиции форварда. При этом команда играла по схеме с одним нападающим, так что конкуренция была мощная.

Между тем «Арис» продолжал ждать возвращения блудного форварда и до последнего оставлял девятый номер вакантным. Ждали Кокорина и одноклубники — по окончании сезона партнер по «Арису» Янник Гомес дал такую характеристику игроку: «Александр — исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое — он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе — Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость».

В начале сентября стороны договорились, и Кокорин вновь уехал в аренду.

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Начало сезона в «Арисе» не задалось, но последние игры воодушевляют

В чемпионате Кокорин начал неважно: одна голевая в четырех матчах. Зато в Лиге Европы забил «Спарте» и помог обыграть «Рейнджерс» дома. Но тренер Алексей Шпилевский не был до конца им доволен. Признавал, что в «Фиорентине» был другой подход к нагрузкам, поэтому форварда нужно было приводить в необходимую форму.

«Конечно, он мало играл в «Фиорентине», и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки», — делился тренер Алексей Шпилевский.

В конце октября Кокорин выбыл на четыре матча из-за недомогания. Зато после возвращения в начале ноября забил «Бетису» на выезде спустя девять минут после выхода на поле. Победить гол не помог (проиграли 1:4), но в актив матч занести можно. Казалось, сейчас попрет, но в следующих двух турах чемпионата за 348 минут игрового времени россиянин не отличился голами.

А вот в Лиге Европы все снова прекрасно: Шпилевский заставил Кокорина исполнять «ложную девятку» на выезде с «Рейнджерс», и тот не подвел: моментами хорошо комбинировал с игроками и отдал голевую передачу — сыграли вничью и сохранили шансы на Лигу конференций. Тренер уверял, что скоро форвард раззабивается: «Это пока еще не тот Саша, которого мы все хотим видеть, но он прибавляет, старается. Надеюсь, в скором времени мы увидим его в наилучшей форме».

И увидели: в прошедшем 13-м туре чемпионата форвард оформил дубль в дерби против АЕЛ. Сначала сыграл в стеночку в чужой штрафной и забил, а на 66-й минуте воплотил в гол контратаку, учинив разгром соседям.

Хочется верить, что Кокорин пришел в форму, потому что дел у него полно. Нужно восстановить единоличное лидерство в чемпионате (пока его команда разделяет первое место с «Пафосом» и АПОЭЛ) и обыграть «Спарту» в последнем туре Лиги Европы.