«Арсенал» гарантировал лидерство, «Реал» играет в догонялки с «Жироной», «Милан» вдохновил визит Ибрагимовича

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: сотня «канониров»

Как бы ни сыграли остальные команды, уже в субботу стало понятно, что «Арсенал» по итогам тура сохранит за собой первое место — в игре с «Вулверхэмптоном» лондонцы смяли оборону соперника уже в дебюте. Голы Сака и Эдегора — словно отсылки к лучшим образцам комбинаций времен Арсена Венгера. Особенно это касается второго взятия ворот, где соперник просто не успевал за мыслью фаворита.

Сака, кстати, стал автором 100-го мяча «канониров» в календарном году. В лигах топ-5 эту гроссмейстерскую отметку преодолели только «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария» и «Байер». В концовке, правда, команде Микеля Артеты пришлось поволноваться. Вместо того, чтобы спокойно довести счет крупного, она упустила свои моменты, включая выход к воротам Троссара, и дала «волкам» возможность сократить отставание в счете. Но хорошо то, что хорошо кончается.

Испания: характер «Жироны»

Гонка «Реала» и «Жироны» продолжается, а каталонская команда поражает не только своими результатами и качеством игры, но и невероятным характером. Ровно половину своих очков (19 из 38) команда Мичела Санчеса набрала в матчах, по ходу которых она уступала в счете! Таким был расклад в трех из четырех последних туров, и нынешний сценарий получился самым драматичным. На 82-й минуте «Валенсия» еще выигрывала, а потом свое слово сказала легенда «Жироны». 37-летний уругваец Стуани вышел на замену и голевым дублем заставил «Реал» снова превращаться догоняющего. Невероятно! Но закономерно, так как соперник тоже наиграл на такую развязку, показав самый низкий процент владения в матчах ла лиги с сезона-2005/06 (24 процента).

«Реал», впрочем, спустя два часа вернулся на первое место, что легко прогнозировалось. Мадридцы принимали команду из зоны вылета, которая на «Сантьяго Бернабеу» могла рассчитывать только на эффект новизны после назначения на пост главного тренера Александера Медины — уругвайца, прежде не работавшего в Европе. Только эту иллюзию развеял редко попадающий в состав, но при этом стабильно набирающий результативные баллы Браим Диас. Забив после классного паса Крооса, он словно получил компенсацию за прошлый тур, когда из-за проблем с кишечником его экстренно поменяли на Родриго.

Между тем эти футболисты и вместе хороши, что было продемонстрировано уже после перерыва. Забивший в пятом матче подряд бразилец отличился на добивании после удара Беллингема, но все в этой атаке сделал Диас. При этом очевидно, что команда Карло Анчелотти не играла на максимуме. Но и того, что было показано, хватило, чтобы справиться с «Гранадой» в пятнадцатый раз подряд. За всю историю у «Реала» была только одна более внушительная серия побед над одним соперником — 17 игр против «Райо Вальекано» с 2000 по 2018 год.

Италия: Меньян в роли плеймейкера

«Милан» после неудачного отрезка в серии А выиграл второй раз подряд. Неужели так вдохновил визит на «Сан-Сиро» Златана Ибрагимовича, который не мог пропустить игру с участием выступающего за «Фрозиноне» однофамильца? Это, бесспорно, шутки, но надо же каким-то образом объяснить, как наконец-то забил свой первый гол за россонери Йович. Да еще и добавил к нему передачу на Томори. По факту же можно констатировать, что серб идеально ответил на угрозу гостей, у которых был остановленный Меньяном выход один на один. Вот кто настоящий герой вечера! Французский вратарь и спас, и в начале второго тайма помог удвоить перевес, записав себе голевой пас на удвоившего счет Пулишича. Американец, конечно, круто решил эпизод, но каков Меньян! Единственный вратарь в Европе, делающий результативные передачи в третьем сезоне подряд.

Германия: снегопад против «Баварии»

Программа первого декабрьского тура в бундеслиге оказалась укороченной из-за отмены матча «Бавария» — «Унион». Причиной стал снегопад, парализовавший не только работу мюнхенского аэропорта, но и общественный транспорт. Это не гарантировало болельщикам возможность попасть на «Альянц Арену». Кроме того, принимая решение о переносе, организаторы руководствовались безопасностью зрителей. Новую дату встречи назовут позднее. А берлинский клуб, несмотря на стартовавшую еще в сентябре кошмарную серию из шестнадцати матчей без побед, не унывает. В клубных соцсетях даже провели онлайн игры футболистов в снежки.

Таким образом в субботу в Германии встретились две команды из лидирующей группы, и началось все с победы «Лейпцига». Она могла быть более уверенной по счету, однако «быки» демонстрировали удивительную расточительность. Да, с учетом двух попаданий в каркас ворот, «Хайденхайму» везло, но разрывавший в середине недели оборону «Манчестер Сити» Опенда не мог забить с игры, даже выскакивая один на один. В итоге в концовке гости едва не вырвали ничью, но все закончилось так, как и должно было. Команда Марко Розе пока временно вернулась в лигочемпионскую четверку и может там остаться, так как дортмундскую «Боруссию» в воскресенье ждет сложнейший матч с лидером турнира «Байером».

Чудовищное количество моментов загубил и закрепившийся на третьем месте «Штутгарт». Словно удача посчитала, что швабы выбрали лимит, когда в дебюте голкипер «Вердера» отбил мяч на ногу Ундаву. Арендованный у «Брайтона» форвард не сразу нашел себя в бундеслиге, но с конца сентября у него восемь голов в восьми турах. Это помогло почти безболезненно справится с временной потерей демонстрировавшего на старте феноменальную результативность Гирасси. Сегодня же гвинеец транжирил моменты, лишь с пенальти забив свой 16-й мяч и приблизившись к баварцу Кейну в гонке снайперов на расстояние двух точных ударов.

Франция: «Ниццу» расколдовали

Когда-нибудь это должно было произойти, и в субботу «Ницца» впервые с начала сезона оказалась в положении отыгрывающейся стороны! Если быть совсем точным, «орлята» не уступали в лиге 1 на протяжении 1307 минут. А их сухую серию, которая продолжалась с сентябрьского матча против «ПСЖ», прервал Молле. Его гол так и остался единственным, обернувшись первым поражением Франческо Фариоли во французском чемпионате. Его результат — первые тринадцать матчей без осечек — третий в истории турнира. Рекордсменом же с 20 играми является Томас Тухель. Но куда болезненнее для «Ниццы» не окончание ее нескольких крутых серий, а сам факт поражения, которое дает шанс играющим в воскресенье конкурентам — «ПСЖ» и «Монако».

Статистика дня

1-м в истории АПЛ футболистом, дважды забившим в стартовые 15 секунд игры, стал нападающий «Бернли» Джей Родригес. Его голы разделили 10 лет и один день.

5:0 — самая крупная в истории АПЛ победа команды, начинавшей тур на последнем месте. Ее одержал «Бернли».

6 домашних матчей забивает нападающий «Штутгарта» Гирасси. Он в одной игре от рекордсмена клуба Гомеса.

13 матчей — с осени 2021 года, когда «МЮ» тренировал Уле Гуннар Сульшер — «красные дьяволы» не могут обыграть на выезде соперника, который начинал тур в первой восьмерке.

15 последних сезонов в лигах топ-5 хотя бы один гол забивает единственный испанец — вингер «Лацио» Педро.

126 лет у «Ньюкасла» не было серии из трех сухих матчей против «МЮ».