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Сегодня, 15:55

Золотой мяч 2023: время начала и где смотреть трансляцию вручения премии

Трансляция вручения премии Золотой мяч 2023 начнется в 22.45 мск 30 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сегодня, 30 октября, пройдет церемония вручения награды «Золотой мяч»-2023 в городе Париж (Франция). Мероприятие состоится в театре «Шатле». Гости начнут собираться в зале, начиная с 21.00 по московскому времени.

Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» от журнала France Football начнется примерно в 22.45 мск.

Смотреть видеотрансляцию «Золотой мяч» — 2023 в прямом эфире можно будет с помощью YouTube-канала французской газеты L'Equipe.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вручения награды.

Среди главных фаворитов на получение премии «Золотой мяч» выделяют нападающих Лионеля Месси («Интер Майами», Аргентина), Эрлина Холанна («Манчестер Сити», Норвегия) и Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция).

В 2022 году французский форвард Карим Бензема победил в голосовании за награду «Золотой мяч». Наибольшее число премий от France Football на счету 36-летнего Месси.

 
Лионель Месси, Эрлин Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес. «Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза

 

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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