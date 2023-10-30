Золотой мяч: сколько раз приз лучшего игрока мира выигрывал Лионель Месси

Еще 4 раза Лионель был удостоин «Золотого мяча ФИФА» — в 2010, 2011, 2012, 2015 годах.

Также форвард дважды получал награду The Best FIFA Men's Player (2019 и 2022 годы). Этот трофей ФИФА с 2016 года ежегодно присуждала лучшему футболисту мира. В настоящее время его вручение прекращено.

В случае победы Месси получит свой 8-й «Золотой мяч» и улучшит мировой рекорд по количеству полученных трофеев. Никто в мире не получал наград больше него.

Смотреть видеотрансляцию «Золотого мяча — 2023» в прямом эфире можно будет с помощью YouTube-канала французской газеты L'Equipe. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вручения награды.