Золотой мяч: сколько раз приз лучшего игрока мира выигрывал Лионель Месси
Церемония вручения награды «Золотой мяч-2023» пройдет в Париже (Франция) в понедельник, 30 октября, пройдет. Мероприятие состоится в театре «Шатле».
Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» от журнала France Football начнется примерно в 22.45 мск. Среди главных фаворитов на получение премии «Золотой мяч» выделяют аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
Всего форвард получал награду 7 раз — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Однако по числу «Золотых мячей», которые вручаются по придуманной еще в 1950-х схеме, Месси получил лишь три трофея — наряду Йоханом Кройфом, Мишелем Платини, Марко ван Бастеном и Криштиану Роналду, каждого из которых журнал поощрил по три раза.
Еще 4 раза Лионель был удостоин «Золотого мяча ФИФА» — в 2010, 2011, 2012, 2015 годах.
Также форвард дважды получал награду The Best FIFA Men's Player (2019 и 2022 годы). Этот трофей ФИФА с 2016 года ежегодно присуждала лучшему футболисту мира. В настоящее время его вручение прекращено.
В случае победы Месси получит свой 8-й «Золотой мяч» и улучшит мировой рекорд по количеству полученных трофеев. Никто в мире не получал наград больше него.
Смотреть видеотрансляцию «Золотого мяча — 2023» в прямом эфире можно будет с помощью YouTube-канала французской газеты L'Equipe. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вручения награды.