Золотой мяч 2023: смотреть трансляцию церемонии в прямом эфире

В понедельник YouTube-канал L'Equipe покажет видеотрансляцию вручения премии от журнала France Football «Золотой мяч»-2023. Мероприятие проходит 30 октября в парижском театре «Шатре».

Официальная часть с объявлением имен победителей стартует в 22.45 мск. Во время церемонии свои призы получат лучший футболист и футболистка («Золотой мяч»), а также назовут лучшего голкипера сезона (приз имени Льва Яшина) и лучшего молодого игрока до 21 года.

Ниже представлены альтернативные ссылки для просмотра:

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/23.

В список претендентов на получение приза «Золотой мяч» 2023 года входят 30 футболистов. Главными фаворитами являются форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а также форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В 2022 году французский нападающий Карим Бензема выиграл «Золотой мяч».