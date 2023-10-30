Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:00

Золотой мяч 2023: смотреть трансляцию церемонии в прямом эфире

Видеотрансляция вручения премии «Золотой мяч-2023» началась на YouTube-канале L'Equipe
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

В понедельник YouTube-канал L'Equipe покажет видеотрансляцию вручения премии от журнала France Football «Золотой мяч»-2023. Мероприятие проходит 30 октября в парижском театре «Шатре».

Официальная часть с объявлением имен победителей стартует в 22.45 мск. Во время церемонии свои призы получат лучший футболист и футболистка («Золотой мяч»), а также назовут лучшего голкипера сезона (приз имени Льва Яшина) и лучшего молодого игрока до 21 года.

Ниже представлены альтернативные ссылки для просмотра:

 

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/23.

В список претендентов на получение приза «Золотой мяч» 2023 года входят 30 футболистов. Главными фаворитами являются форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а также форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В 2022 году французский нападающий Карим Бензема выиграл «Золотой мяч».

 
Лионель Месси, Эрлин Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес. «Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза

 

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
0
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2023: лучший игрок мира — Месси, Холанн или кто-то еще?
Стало известно, кто занял 11-20-е места в голосовании за «Золотой мяч»
«Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза
«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования
Гвардиола о борьбе за «Золотой мяч»: «В этом году должны дать две награды!»
Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч» — 2023
Черчесов объяснил, почему Месси должен получить «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Золотой мяч: сколько раз приз лучшего игрока мира выигрывал Лионель Месси
Новости
RSS RSS
Все новости