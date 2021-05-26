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Жервинью и Бруно Перес стали игроками «Трабзонспора»

18:00
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Форвард «Пармы» Жервинью продолжит карьеру в Турции. «Трабзонспор» договорился о контракте с 33-летним футболистом, сообщает официальны сайт клуба.

Еще одним новичком команды стал защитник «Ромы» Бруно Перес.

Жервинью в этом сезоне провел за «Парму» 26 матчей в серии А и забил 5 голов.

На счету 31-летнего Переса 44 матча во всех турнирах, 2 гола и 4 голевые передачи.

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