«Олимпия» выиграла Кубок Словении
25 мая 2021, 23:46
«Олимпия» из Любляны стала победителем финала Кубка Словении сезона-2020/21. В финале команда обыграла «Целе» (2:1).
В составе победителей отличились Джордже Иванович и Ник Капун. У «Целе» гол забил Иван Божич.
«Олимпия» выиграла Кубок страны в седьмой раз. Лидирует по этому показателю «Марибор» (девять трофеев).
Кубок Словении
Финал
«Целе» — «Олимпия» — 1:2 (0:1)
Голы: Божич, 46 — Иванович, 32 Капун, 53
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