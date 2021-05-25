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«Олимпия» выиграла Кубок Словении

25 мая 2021, 23:46
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«Олимпия» из Любляны стала победителем финала Кубка Словении сезона-2020/21. В финале команда обыграла «Целе» (2:1).

В составе победителей отличились Джордже Иванович и Ник Капун. У «Целе» гол забил Иван Божич.

«Олимпия» выиграла Кубок страны в седьмой раз. Лидирует по этому показателю «Марибор» (девять трофеев).

Кубок Словении

Финал

«Целе» — «Олимпия» — 1:2 (0:1)

Голы: Божич, 46 — Иванович, 32 Капун, 53

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