«Олимпия» выиграла Кубок Словении

«Олимпия» из Любляны стала победителем финала Кубка Словении сезона-2020/21. В финале команда обыграла «Целе» (2:1).

В составе победителей отличились Джордже Иванович и Ник Капун. У «Целе» гол забил Иван Божич.

«Олимпия» выиграла Кубок страны в седьмой раз. Лидирует по этому показателю «Марибор» (девять трофеев).

Кубок Словении

Финал

«Целе» — «Олимпия» — 1:2 (0:1)

Голы: Божич, 46 — Иванович, 32 Капун, 53