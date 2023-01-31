Зарема надеется, что у Кофрие появится шанс в сборной Бельгии под руководством Тедеско

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско в качестве тренера сборной Бельгии.

«Буду болеть за сборную Бельгии.

Надеюсь, у Кофрие появится шанс. В Тедеско я не сомневаюсь. Он потрясающий тренер и человек! Надо гордится, что он был частью истории «Спартака», — сказала Зарема «СЭ».

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.