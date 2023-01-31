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Сегодня, 19:54

Зарема надеется, что у Кофрие появится шанс в сборной Бельгии под руководством Тедеско

Микеле Антонов
Корреспондент
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Зарема Салихова.
Фото Владимир Песня, РИА Новости

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско в качестве тренера сборной Бельгии.

«Буду болеть за сборную Бельгии.

Надеюсь, у Кофрие появится шанс. В Тедеско я не сомневаюсь. Он потрясающий тренер и человек! Надо гордится, что он был частью истории «Спартака», — сказала Зарема «СЭ».

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
1
1
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