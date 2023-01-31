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Сегодня, 18:59

Бывший защитник «Динамо» Морозов перешел в «Бейтар»

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Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов прилетел в Израиль, успешно прошел медобследование и подписал контракт с «Бейтаром» до конца сезона. Договор также предусматривает опцию продления еще на год.

«Я много слышал о «Бейтаре» и его болельщиках, — приводит слова игрока walla.co.il. — С первого момента переговоры велись на самом серьезном уровне. Я понимаю, что целью клуба является попадание в первую шестерку — «верхний плей-офф» и приложу все усилия, чтобы поспособствовать этому».

Главный тренер команды Иоси Абуксис остался доволен, что Морозов находится в хорошей игровой форме и хотел бы уже в конце недели внести 28-летнего защитника в список заявленных на ближайшую игру чемпионата против «Ирони» (Кирьят-Шмона).

Эли Швидлер

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

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П1

19%

2.07
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2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Григорий Морозов
ФК Бейтар
0
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