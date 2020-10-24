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«Зальцбург» продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Австрии

20:09
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Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Зальцбург» одержал победу над «Аустрией» в 5-м туре чемпионата Австрии. Команда победила со счетом 2:0.

Команда под руководством Джесси Марша лидирует в турнирной таблице без потери очков.

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