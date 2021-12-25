Йоахим Лев получил предложение от «Фенербахче»
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев получил предложение возглавить «Фенербахче», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
#Fenerbahce are waiting for the answer by Joachim #Low. Fener have offered a contract until 2024 to the former German National Team coach. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 24, 2021
По данным источника, специалисту предложили контракт до 2024 года. Клуб ждет ответа от тренера в ближайшее время.
61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.
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