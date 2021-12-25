Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане
Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом года в Узбекистане, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
По результатам опроса журналистов Шомуродов опередил Хусаина Норчаева («Насаф») и Жалолиддина Машарипова («Аль-Наср»).
Шомуродов перешел в «Рому» в августе нынешнего года. На его счету 3 гола и 5 результативных передач в 23 матчах за римлян.
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