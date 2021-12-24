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«Шериф» продлил контракт с Вернидубом до конца 2024 года

15:47
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«Шериф» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Вернидубом.

Новое соглашение с 55-летним украинцем рассчитано до конца 2024 года.

Публикация от FC SHERIFF | ФК ШЕРИФ (@fc_sheriff)

Вернидуб возглавляет «Шериф» с декабря 2020 года. Специалист вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории. Команда заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

http://www.fc-sheriff.com/ru/vse/novoe-vremya-yuriya-verniduba/

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Иван Торопцев все материалы автора

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