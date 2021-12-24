«Шериф» продлил контракт с Вернидубом до конца 2024 года
15:47
«Шериф» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Вернидубом.
Новое соглашение с 55-летним украинцем рассчитано до конца 2024 года.
Вернидуб возглавляет «Шериф» с декабря 2020 года. Специалист вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории. Команда заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Лиги Европы.
Дополнительная информация:
http://www.fc-sheriff.com/ru/vse/novoe-vremya-yuriya-verniduba/
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