«Шериф» продлил контракт с Вернидубом до конца 2024 года

«Шериф» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Вернидубом.

Новое соглашение с 55-летним украинцем рассчитано до конца 2024 года.

Вернидуб возглавляет «Шериф» с декабря 2020 года. Специалист вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов впервые в истории. Команда заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Лиги Европы.