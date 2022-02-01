Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:10

Йоахим Лев летом должен возглавить «Фенербахче»

Йоахим Лев летом станет новым тренером турецкого «Фенербахче»
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом должен возглавить «Фенербахче». Стороны уже достигли устной договоренности, сообщает Haber.

По данным источника, специалисту предложили контракт до 2024 года.

61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.

ФК Фенербахче
Йоахим Лев
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь Хайкин вошли в символическую сборную 2021 года в Норвегии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости