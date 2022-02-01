Йоахим Лев летом должен возглавить «Фенербахче»
Йоахим Лев летом станет новым тренером турецкого «Фенербахче»
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом должен возглавить «Фенербахче». Стороны уже достигли устной договоренности, сообщает Haber.
По данным источника, специалисту предложили контракт до 2024 года.
61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.
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