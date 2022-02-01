Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом должен возглавить «Фенербахче». Стороны уже достигли устной договоренности, сообщает Haber.

По данным источника, специалисту предложили контракт до 2024 года.

61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.