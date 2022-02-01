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Сегодня, 18:01

Вратарь Хайкин вошли в символическую сборную 2021 года в Норвегии

Российский вратарь вошли в символическую сборную 2021 года в Норвегии
Иван Шитик
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото Instagram

Российский голкипер команды «Буде-Глимт» Никита Хайкин вошел в символическую сборную Норвегии по итогам 2021 года.

Ее состав выбирали футболисты, выступающие в чемпионате Норвегии, а также норвежские игроки, играющие за рубежом.

В число 11 лучших футболистов также попали бывший полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, арендованный «Норвичем», и форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн.

Матиас Норманн
Никита Хайкин
Эрлин Холанн
ФК Буде-Глимт
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