Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:30

Главный тренер «Рейнджерс» ван Бронкхорст доволен приобретением Рэмси у «Ювентуса»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился мнением об аренде полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси.

«С Рэмси и Амадом Диалло (взят в аренду у «Манчестер Юнайтед», прим «СЭ») мы преуспели. Я очень доволен новыми приобретениями, получить такого игрока, как Аарон — это просто фантастика, Росс Уилсон (спортивный директор «Рейнджерс», прим. «СЭ») проделал огромную работу, чтобы сделать это возможным», — приводит слова ван Бронкхорста Tuttomercatoweb.

Также главный тренер рассказал, когда Рэмси сможет сыграть в составе команды.

«Он тренировался сегодня, но еще слишком рано, чтобы увидеть его на поле завтра, но я ожидаю, что Рэмси скоро появится в составе», — добавил он.

Арендное соглашение «Рейнджерс» с 31-летним валлийцем рассчитано до конца сезона.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/van-bronckhorst-fantastico-aver-preso-ramsey-in-campo-domani-e-ancora-presto-1640906
Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Ювентус
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоахим Лев летом должен возглавить «Фенербахче»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости