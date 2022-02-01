Главный тренер «Рейнджерс» ван Бронкхорст доволен приобретением Рэмси у «Ювентуса»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился мнением об аренде полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси.

«С Рэмси и Амадом Диалло (взят в аренду у «Манчестер Юнайтед», прим «СЭ») мы преуспели. Я очень доволен новыми приобретениями, получить такого игрока, как Аарон — это просто фантастика, Росс Уилсон (спортивный директор «Рейнджерс», прим. «СЭ») проделал огромную работу, чтобы сделать это возможным», — приводит слова ван Бронкхорста Tuttomercatoweb.

Также главный тренер рассказал, когда Рэмси сможет сыграть в составе команды.

«Он тренировался сегодня, но еще слишком рано, чтобы увидеть его на поле завтра, но я ожидаю, что Рэмси скоро появится в составе», — добавил он.

Арендное соглашение «Рейнджерс» с 31-летним валлийцем рассчитано до конца сезона.