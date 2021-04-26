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Вратарь «Сент-Джонстона» забил на последних минутах овертайма, а затем вывел свою команду в полуфинал Кубка Шотландии

00:46
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«Сент-Джонстон» в матче четвертьфинала Кубка Шотландии обыграл в серии пенальти «Рейнджерс» — 1:1, пенальти — 4:2.

При этом команды забили голы на 117-й и 122-й минутах — ответный мяч забил Крис Кейн после удара вратаря Зандера Кларка, который подключился к уголовому. В серии пенальти «Рейнджерс» дважды не смог забить.

В полуфинал Кубка Шотландии также вышли «Данди Юнайтед» и «Хиберниан», еще одно место разыграют «Килмарнок» и «Сент-Миррен».

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