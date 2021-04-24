Бывший форвард «Спартака-2» близок к переходу в «Рейнджерс»
Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала близок к переходу в «Рейнджерс», сообщает Daily Record.
По информации источника, шотландский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с представителями 24-летнего замбийца, выступающего за «Остенде».
В сезоне-2020/21 Сакала провел 29 матчей за «Остенде», на его счету 13 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
Сакала выступал за «Спартак-2» с февраля 2017 года по июль 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/fashion-sakala-advanced-rangers-transfer-23970511
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