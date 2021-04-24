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Бывший форвард «Спартака-2» близок к переходу в «Рейнджерс»

11:58
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Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала близок к переходу в «Рейнджерс», сообщает Daily Record.

По информации источника, шотландский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с представителями 24-летнего замбийца, выступающего за «Остенде».

В сезоне-2020/21 Сакала провел 29 матчей за «Остенде», на его счету 13 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Сакала выступал за «Спартак-2» с февраля 2017 года по июль 2018 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/fashion-sakala-advanced-rangers-transfer-23970511

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