Ярошик покинул пост главного тренера словенского клуба

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик покинул пост главного тренера словенского «Целе», сообщает официальный сайт клуба 26 апреля.

Новым главным тренером команды стал 48-летний специалист Агрон Шаля.

Ярошик возглавил «Целе» в декабре, под его руководством клуб потерпел восемь поражений в 12 матчах. В чемпионате Словении победитель прошлого сезона идет на девятом месте.