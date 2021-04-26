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Ярошик покинул пост главного тренера словенского клуба

21:11
Иржи Ярошик (справа).
Иржи Ярошик (справа).
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик покинул пост главного тренера словенского «Целе», сообщает официальный сайт клуба 26 апреля.

Новым главным тренером команды стал 48-летний специалист Агрон Шаля.

Ярошик возглавил «Целе» в декабре, под его руководством клуб потерпел восемь поражений в 12 матчах. В чемпионате Словении победитель прошлого сезона идет на девятом месте.

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