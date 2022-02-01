Штефан Лихтштайнер с сезона-2022/23 станет главным тренером молодежного «Базеля»

Бывший защитник «Ювентуса», «Лацио» и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер с сезона-2022/23 займет должность главного тренера молодежного «Базеля».

Как сообщается 1 февраля на официальном сайте, до лета Лихтштайнер будет работать тренером по обороне в «Базеле 15U».

В марте 2021 года сообщалось, что 38-летний экс-футболист устроился работать на завод по производству часов.

Лихтштайнер завершил игровую карьеру летом 2020 года, проведя 108 матчей за национальную сборную Швейцарии — это третий показатель в истории команды.