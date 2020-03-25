Возобновление чемпионата Японии перенесли с апреля на май

Возобновление матчей чемпионата Японии перенесено с 3 апреля на 9 мая, сообщает Reuters.

Первенство было приостановлено 25 февраля из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит по системе «весна-осень», команды успели провести лишь один тур. Также, сообщается, что второй по силе дивизион чемпионата Японии может возобновиться 2 мая.

Во вторник стало известно, что Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, перенесены на 2021 год.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список