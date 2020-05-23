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Возобновился чемпионат Венгрии. В первом матче команда Сергея Реброва одержала победу

21:46
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В Венгрии возобновился розыгрыш чемпионата страны, прерванный с 14 марта из-за пандемии коронавируса. В первой игре после двухмесячной паузы «Ференцварош» обыграл «Дебрецен» — 2:1. Дубль сделал Давид Сигер.

Матч был перенесенным еще с первого тура.

«Ференцварош» упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от «Фехервара» на 6 очков и имея при этом игру в запасе. Возглавляет команду бывший нападающий киевского «Динамо», «Тоттенхэма», «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.

Чемпионат Венгрии

Высшая лига

1-й тур

«Ференцварош» — «Дебрецен» — 2:1 (2:1)

Голы: Боди, 13 (0:1). Сигер, 22 (1:1). Сигер, 42 (2:1).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/hungary/highest/2019-2020/

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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