Возобновился чемпионат Венгрии. В первом матче команда Сергея Реброва одержала победу

В Венгрии возобновился розыгрыш чемпионата страны, прерванный с 14 марта из-за пандемии коронавируса. В первой игре после двухмесячной паузы «Ференцварош» обыграл «Дебрецен» — 2:1. Дубль сделал Давид Сигер.

Матч был перенесенным еще с первого тура.

«Ференцварош» упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от «Фехервара» на 6 очков и имея при этом игру в запасе. Возглавляет команду бывший нападающий киевского «Динамо», «Тоттенхэма», «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.

Чемпионат Венгрии

Высшая лига

1-й тур

«Ференцварош» — «Дебрецен» — 2:1 (2:1)

Голы: Боди, 13 (0:1). Сигер, 22 (1:1). Сигер, 42 (2:1).