Возобновился чемпионат Венгрии. В первом матче команда Сергея Реброва одержала победу
21:46
В Венгрии возобновился розыгрыш чемпионата страны, прерванный с 14 марта из-за пандемии коронавируса. В первой игре после двухмесячной паузы «Ференцварош» обыграл «Дебрецен» — 2:1. Дубль сделал Давид Сигер.
Матч был перенесенным еще с первого тура.
«Ференцварош» упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от «Фехервара» на 6 очков и имея при этом игру в запасе. Возглавляет команду бывший нападающий киевского «Динамо», «Тоттенхэма», «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.
Чемпионат Венгрии
Высшая лига
1-й тур
«Ференцварош» — «Дебрецен» — 2:1 (2:1)
Голы: Боди, 13 (0:1). Сигер, 22 (1:1). Сигер, 42 (2:1).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/hungary/highest/2019-2020/
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