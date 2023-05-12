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Сегодня, 19:59

Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Аксель Витсель.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель сообщил о желании прекратить выступать за сборную Бельгии.

«Тщательно все обдумав, я принял эмоционально сложное решение уйти из международного футбола. Я очень гордился тем, что представлял свою страну в течение последних 15 лет. Сейчас для меня важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлениях за свой клуб», — написал Витсель на своей странице в соцсетях.

Он также поблагодарил все футболистов, тренеров и персонал, которые были с ним в сборной.

34-летний Витсель был дисквалифицирован на ближайшие игры бельгийцев со сборными Швеции и Германии. За всю карьеру он забил 12 голов и отдал восемь результативных передач в 130 матчах за сборную. Хавбек принял участие в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы в период с 2014 по 2022 год.

Аксель Витсель
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