Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:03

Источник: Сулейманова дисквалифицировали в Израиле на 10 матчей

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Global Look Press

Российский футболист «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов был дисквалифицирован на 10 матчей, сообщает Ynet со ссылкой на Федерацию футбола Израиля.

Игрок стал участником драки, которая произошла после матча чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2). Сулейманов дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизу.

По данным источника, после этого случая «Хапоэль» отказался от выкупа Сулейманова у «Краснодара».

Также дисквалификацию от 2 до 15 матчей получили еще несколько участников потасовки. Оба клуба оштрафованы за драку, использование болельщиками файеров и расистских кричалок.

23-летний Сулейманов выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 35 матчей в составе «Хапоэля», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

После 34 туров «Маккаби» Хайфа с 78 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, опережая «Хапоэль» Беэр-Шева на 4 очка.

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
14
17
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения. Что это значит?
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Новости
RSS RSS
Все новости