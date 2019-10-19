Вальбуэна рассказал, чем будет заниматься по завершении футбольной карьеры

Нападающий «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна рассказал, кем может стать по завершении игровой карьеры.

— Мне уже 35 лет, приходит время задумываться над жизнью после игровой карьеры, — цитирует Вальбуэна Les Transfers. — Конечно, я хотел бы остаться в мире футбола. Мне нравится говорить о футболе, смотреть матчи, анализировать их. Футбол — это моя жизнь. Я готов стать, например, спортивным директором, чтобы помочь будущему клубу своими знаниями.

В текущем сезоне Вальбуэна сыграл в 5 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.