Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Вальбуэна рассказал, чем будет заниматься по завершении футбольной карьеры

22:36
Теги:

Нападающий «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна рассказал, кем может стать по завершении игровой карьеры.

— Мне уже 35 лет, приходит время задумываться над жизнью после игровой карьеры, — цитирует Вальбуэна Les Transfers. — Конечно, я хотел бы остаться в мире футбола. Мне нравится говорить о футболе, смотреть матчи, анализировать их. Футбол — это моя жизнь. Я готов стать, например, спортивным директором, чтобы помочь будущему клубу своими знаниями.

В текущем сезоне Вальбуэна сыграл в 5 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир