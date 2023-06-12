В РФС объяснили, почему матчи чемпионата ЦАФА обслужит бригада Левникова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, по какому принципу осуществлялся выбор бригады российских арбитров для обслуживания матчей чемпионата ЦАФА.

«ЦАФА предложила — мы согласились. У нас хорошие отношения. И Равшан Ирматов, в частности, первый вице-президент ЦАФА... Он является членом ЭСК. Коллеги предложили, а мы с удовольствием согласились. Приглашена одна бригада — турнир не такой большой. По какому принципу выбрали арбитров? ЦАФА самостоятельно выбирала бригаду, которая будет обслуживать матчи», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее стало известно, что российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах турнира ЦАФА.