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Сегодня, 10:15

Гунько: «Премиальные за чемпионство в Армении — как в «Спартаке» за одну победу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Гунько.
Фото ФК «Урарту»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о порядке зарплат в своем клубе и о премиальных, полученных за чемпионство.

— Саного зарабатывает больше других игроков «Урарту», исключая, может быть, Араса Озбилиза?

— Зарплаты у нас несоизмеримы с таковыми в РПЛ. Возможно, они такие же, как в нижней половине таблицы первой лиги. Саного не исключение. Он входит в ряд футболистов, у кого оклады чуть выше среднего. Думаю, это нормально и правильно.

— Премиальные за чемпионство серьезные?

— Они такие же, как в первой команде «Спартака» за одну победу, — сказал Гунько.

47-летний специалист возглавляет «Урарту» с лета прошлого года. Ранее он тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак-2» и был исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Спартака».

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
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