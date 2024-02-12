В ПАОКе сообщили, что не получали предложения от «Краснодара» по нападающему Живковичу

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Андрия Живковича в «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» и ПАОК договорились о трансфере 27-летнего серба. Но футболист отказался от перехода в Россию из-за беременной жены.

«Получил ли ПАОК официальное предложение от «Краснодара»? Нет. Мы оповестили все клубы, которые интересуются Живковичем, что не будем обсуждать вариант с его продажей. Он очень важный игрок нашей команды, мы рассчитываем на него», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Живкович в этом сезоне провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в чемпионате России, набрав 38 очков.