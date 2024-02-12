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12 февраля, 21:51

Олич заявил, что останется в сборной Хорватии до Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о том, получал ли он предложения по работе из России.

«Звали ли меня в Россию? Нет. Пока что я остаюсь работать на 100% в сборной Хорватии до чемпионата Европы. А после этого посмотрим, что будет. Впереди много важных встреч, нужно быть готовыми. В марте у нас два матча, так что сейчас много работы. Для меня лучше остаться в сборной или пойти в клуб? Сейчас — остаться в сборной. Конечно, работать с самыми лучшими игроками нашей национальной команды — хорошее время для меня. Если поступит предложение от клуба с хорошими возможностями, то буду рассматривать. Если будет интерес у сборных, тоже обдумаю», — приводит слова Олича Metaratings.ru.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/olich-ostayus-v-sbornoi-khorvatii-do-evro-2024-v-rossiyu-ne-zvali-333413/
Ивица Олич
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