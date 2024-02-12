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12 февраля, 14:06

Кержаков может сменить Мусаева в «Сабахе»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По данным «СЭ», Александр Кержаков ведет переговоры с «Сабахом».

На посту главного тренера азербайджанского клуба 41-летний специалист может сменить Мурада Мусаева, с которым расстались после поражения от «Карабаха» (1:7).

Кроме того, к Кержакову проявил интерес один клуб из Узбекистана.

Ранее Кержаков сообщил, что ведет переговоры с зарубежным клубом.

Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре 2023 года. Ранее он также работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

Александр Кержаков
Мурад Мусаев
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