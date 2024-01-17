В «Ференцвароше» сообщили, что Севикян с оптимизмом смотрит на будущее в Венгрии

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в интервью «СЭ» ответил на вопрос об эмоциях Эдгара Севикяна от перехода в клуб.

«Насколько я знаю, он очень рад, а также мотивирован присоединиться к «Ференцварошу». Для него это новый шаг в карьере. Севикян амбициозен, с оптимизмом смотрит на свое будущее здесь», — сказал Хайнал «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.