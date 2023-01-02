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Сегодня, 18:57

Узбекский нападающий «Аль-Насра» не уступил семерку Криштиану. Его выставили на трансфер

Ана Горшкова
Корреспондент
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Узбекский нападающий «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов не захотел уступать седьмой номер форварду Криштиану Роналду.

Как сообщает 9sportpro, Машарипов не хотел отдавать семерку португальцу, поэтому «Аль-Наср» намерен расторгнуть с ним контракт или выставить на трансфер.

Президент клуба Мусалли Аль Муаммар отрицает данную информацию.

«Смена футболки Джалолиддина была лишь следствием его неудачного трансфера. Сначала все было улажено, но в конце концов Машарипов внезапно попросился остаться. Но его футболка с номером 7 была зарезервирована для другого игрока. У Машарипова теперь новый номер. Он с радостью взял футболку с номером 77», — приводит слова президента SSC Sports.

В начале декабря Машарипов заявлял, что готов отдать седьмой номер Роналду, если он перейдет в «Аль-Наср». Он выступает за команду с 2021 года.

Ранее сообщалось, что у Роналду будет право менять тренеров в «Аль-Насре».

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года.

Источник: https://9sportpro.com/74869/
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