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Сегодня, 18:59

Узбекский футболист «Аль-Нассра» заявил о готовности уступить седьмой номер Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Узбекский футболист Джалолиддин Машарипов, выступающий за «Аль-Наср» заявил, что готов отдать седьмой номер нападающему Криштиану Роналду, если он перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«У «Аль-Нассра» не просто много денег, их очень много. Я слышал, что клуб предложил контракт Криштиану Роналду. Он сам решит, переходить в клуб или нет. Роналду есть Роналду. Мы будем рады, если он возьмет седьмой номер. Игроков такого уровня необходимо уважать. Седьмой номер у Машарипова заберет Роналду, а не какой-то другой игрок», — приводит слова Машарипова Championat.Asia.

По информации СМИ, контракт Роналду с «Аль-Наср» будет подписан на 2,5 сезона. Роналду будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, руководство клуба и бывших партнеров по команде.

Источник: championat.asia

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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