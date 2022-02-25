РИА «Новости»: украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше
РИА «Новости»: украинские игроки могут перестать считаться иностранцами в Польше
Украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу президента Польского футбольного союза (ПФС) Цезария Кулеши в Twitter.
«На ближайшем заседании правления я внесу запрос о том, чтобы украинские футболисты не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к играм на всех уровнях. Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше».
Напомним, что 24 февраля Украинская премьер-лига сообщила о приостановлении чемпионата.
Новости