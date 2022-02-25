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Сегодня, 13:35

РИА «Новости»: украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше

РИА «Новости»: украинские игроки могут перестать считаться иностранцами в Польше
Карен Саркисян
Корреспондент

Украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу президента Польского футбольного союза (ПФС) Цезария Кулеши в Twitter.

«На ближайшем заседании правления я внесу запрос о том, чтобы украинские футболисты не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к играм на всех уровнях. Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше».
Напомним, что 24 февраля Украинская премьер-лига сообщила о приостановлении чемпионата.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220225/futbol-1775019717.html
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