РИА «Новости»: украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше

Украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу президента Польского футбольного союза (ПФС) Цезария Кулеши в Twitter.

«На ближайшем заседании правления я внесу запрос о том, чтобы украинские футболисты не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к играм на всех уровнях. Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше».

Напомним, что 24 февраля Украинская премьер-лига сообщила о приостановлении чемпионата.