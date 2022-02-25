Шотландский футбольный клуб «Абердин» открыл памятник Фергюсону

Шотландский футбольный клуб «Абердин» открыл памятник Алексу Фергюсону под аплодисменты болельщиков.

80-летний тренер возглавлял команду 1976 по 1986 год. Под его руководством «Абердин» трижды выиграл чемпионат страны, взял Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, а также четырежды победил в Кубке Шотландии.

На открытии памятника была устроена церемония чествования 80-летнего специалиста. Во время выхода Фергюсона из подтрибунного помещения, болельщики эмоционально поприветствовали тренера.