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Сегодня, 17:08

Шотландский футбольный клуб «Абердин» открыл памятник Фергюсону

Виктория Кравченко
Алекс Фергюсон.
Фото Reuters

Шотландский футбольный клуб «Абердин» открыл памятник Алексу Фергюсону под аплодисменты болельщиков.

80-летний тренер возглавлял команду 1976 по 1986 год. Под его руководством «Абердин» трижды выиграл чемпионат страны, взял Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, а также четырежды победил в Кубке Шотландии.

На открытии памятника была устроена церемония чествования 80-летнего специалиста. Во время выхода Фергюсона из подтрибунного помещения, болельщики эмоционально поприветствовали тренера.

ФК Абердин
Алекс Фергюсон
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