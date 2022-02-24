Шапи Сулейманов попал в ДТП в Турции
Российский полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов попал в ДТП в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
«Сегодня наш футболист Шапи Сулейманов попал в ДТП с материальным ущербом, когда ехал домой на машине после тренировки. Наш футболист пережил аварию без травм», — говорится в сообщении.
Шапи выступает за «Гиресунспор» на правах аренды. Он был арендован у «Краснодара».
В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний россиянин сыграл в 23 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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