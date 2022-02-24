Шапи Сулейманов попал в ДТП в Турции

Российский полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов попал в ДТП в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня наш футболист Шапи Сулейманов попал в ДТП с материальным ущербом, когда ехал домой на машине после тренировки. Наш футболист пережил аварию без травм», — говорится в сообщении.

Futbolcumuz Shapi Suleymanov bug?n antrenman sonras? arac? ile evine gitti?i esnada maddi hasarl? trafik kazas? ge?irmi?tir. Futbolcumuz kazay? yara almadan atlatm??t?r.



Sporcumuza ge?mi? olsun dileklerimizi iletiyoruz.#GZTGiresunspor pic.twitter.com/Z6B7TORd6E — GZT Giresunspor (@Giresunspor) February 24, 2022

Шапи выступает за «Гиресунспор» на правах аренды. Он был арендован у «Краснодара».

В текущем сезоне чемпионата Турции 22-летний россиянин сыграл в 23 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.